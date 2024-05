Siemens ziet winst teruglopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar de nettowinst zien dalen, maar liet de outlook voor het hele jaar werd wel gehandhaafd. Dit maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. Het Duitse industriële bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal, dat liep tot en met 31 maart, een nettowinst van 2,2 miljard euro tegen 3,6 miljard euro over dezelfde periode een jaar eerder. De vergelijkbare omzet daalde van 19,4 miljard euro naar 19,2 miljard euro. De vrije kasstroom nam af van 2,3 naar 1,3 miljard euro. De orders over het afgelopen kwartaal daalden met 12 procent. Desinvestering De onderneming verkoop onderdeel Innomotics voor 3,5 miljard euro aan KPS Capital Partners, goed voor een omzet van 3,3 miljard euro, zo werd vanochtend bovendien bekendgemaakt. Innomotics is actief op het gebied van onder andere elektrische motoren. De transactie wordt naar verwachting nog in de eerste helft van dit jaar afgerond. Outlook Siemens bevestigde de vooruitzichten voor het gebroken boekjaar 2024 op groepsniveau. Daarmee wordt een vergelijkbare omzetgroei verwacht, na wisselkoerseffecten en portefeuille-wijzigingen, tussen de 4 en 8 procent. Bron: ABM Financial News

