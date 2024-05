Vastned verwacht daling direct resultaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vastned Retail verwacht dat het directe resultaat dit jaar onder druk zal staan en kondigde een fusie met Vastned Belgium aan. Dat maakte het vastgoedbedrijf donderdag bekend. Vastned gaf vanochtend voor het eerst een outlook af voor heel 2024. Daarin wordt een direct resultaat verwacht van 1,75 tot 1,85 euro per aandeel. Dit zou minder zijn dan de 2,01 euro per aandeel die in 2023 nog werd gerealiseerd. De druk op het resultaat schrijft Vastned onder meer toe aan hogere financieringskosten. "We hebben significante stappen genomen in het verzekeren van de toekomst voor Vastned", aldus CEO Reinier Walta. "Tegelijk hebben we onze financieringsbehoefte dit jaar aangepakt door een brugfinanciering af te sluiten bij ABN AMRO en Rabobank en hebben we flinke desinvesteringen gedaan om de balans op te schonen." Vanochtend werd aangekondigd dat Vastned Retail en Vastned Belgium samengaan. Beide partijen verwachten meer waarde te creëren door samen te gaan. De organisatiestructuur zal worden vereenvoudigd en de fusie moet jaarlijks 2 tot 2,5 miljoen euro aan kostensynergieën opleveren. Het aandeel Vastned zal een notering in Brussel én Amsterdam behouden, maar nu als één entiteit, dat valt onder het Belgische GVV-regime. Het hoofdkantoor komt ook in België. Resultaten Vastned sprak van solide resultaten in het eerste kwartaal, waarbij de bezettingsgraad met 98,9 procent op een hoog niveau bleef. Er werden 12 nieuwe leasecontracten getekend, goed voor 1 miljoen euro aan jaarlijkse huurinkomsten. Er werd voor 118,3 miljoen euro aan vastgoed afgestoten, waaronder Rokin Plaza voor 100 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

