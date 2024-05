Aziatische beurzen noteren overtuigend in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend hoger, na een positieve ontvangst van het inflatierapport over april woensdag op Wall Street. Sydney en Hongkong noteerden vanochtend ongeveer anderhalf procent hoger, terwijl Tokio een procent steeg. Techgigant Tencent, waaraan het in Amsterdam genoteerde Prosus grootaandeelhouder is, won in Hongkong meer dan vier procent na vrijgave van cijfers over het afgelopen kwartaal. Zowel de omzet als winst viel hoger uit dan de verwachtingen vooraf van analisten. De beurs in Hongkong was woensdag nog gesloten vanwege een feestdag. In Japan bleek de economie in het afgelopen kwartaal met 0,5 procent te zijn gekrompen, waar werd gerekend op een krimp van 0,4 procent op kwartaalbasis. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek woensdag dat de consumentenprijzen in april conform de verwachting waren gestegen met 3,4 procent op jaarbasis, tegen 3,5 procent een maand eerder, terwijl de kerninflatie op jaarbasis 3,6 procent bedroeg, tegen 3,8 procent een maand eerder. Op Wall Street ging woensdagavond de vlag uit en de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, sloot na een winst van 1,2 procent voor het eerst in zijn geschiedenis boven de 5.300 punten. “De markt ziet dat de inflatiedynamiek er gunstig uitziet”, zei analist Yung-Yu Ma van BMO Wealth Management. “Combineer dat met een sterk cijferseizoen, met in het algemeen aantrekkende winsten en positieve vooruitzichten, en Wall Street wilde het rapport gewoon positief interpreteren.” En dit is volgens de analist hét kenmerk van een 'bullmarkt'. De olieprijs koerste vanochtend ruim een half procent hoger naar 79,07 dollar per vat, na al een stijging van 0,8 procent woensdagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening. Bron: ABM Financial News

