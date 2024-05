Vastned Retail en Vastned Belgium fuseren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned Retail en Vastned Belgium gaan fuseren. Dit maakten beide vastgoedfondsen donderdag bekend. Het gefuseerde bedrijf zal verdergaan onder de naam Vastned. Beide partijen verwachten meer waarde te creëren door samen te gaan. De organisatiestructuur zal worden vereenvoudigd en de fusie moet jaarlijks 2 tot 2,5 miljoen euro aan kostensynergieën opleveren. Verder zal de schuldfinanciering worden geoptimaliseerd en gaat de free float en liquiditeit van het aandeel omhoog, aldus de fusiepartners. Het aandeel Vastned zal een notering in Brussel én Amsterdam behouden, maar nu als één entiteit, dat valt onder het Belgische GVV-regime. Het hoofdkantoor komt ook in België. Sven Bosman wordt CEO van Vastned. De fusie zal naar verwachting in werking treden op 1 januari 2025, na goedkeuring door de aandeelhouders. Bij voltooiing zullen aandeelhouders van Vastned Retail 0,839 aandeel Vastned Belgium ontvangen voor elk aandeel Vastned Retail. Gezien het verschillende rendementsprofiel van beide bedrijven, zal Vastned Belgium een aanvullend dividend van 1,00 euro per aandeel uitkeren, dat in januari 2025 aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. Vastned Retail zal in december dit jaar een interim-dividend van 1,70 euro per aandeel betalen en niet in augustus. Voor Vastned Belgium wordt in december een interim-dividend van 2,30 euro betaald per aandeel. Grootaandeelhouders, die gezamenlijk 42 procent van het aandelenkapitaal bezitten, hebben al goedkeuring gegeven voor de fusie. Bron: ABM Financial News

