Zo overleef je een beurscrash

Defensief beleggen is heel erg makkelijk. Je koopt een index in de vorm van een ETF. Als er een keer 50% vanaf gaat, koop je bij. Daarnaast, als je daarvoor de mogelijkheden hebt, kun je de positie elke maand of elk kwartaal uitbreiden middels DCA. Omdat je een index koopt kan die niet failliet gaan en heb je altijd de winnaars, wie dat ook zijn.



Dat moet je natuurlijk ook doen bij veelbelovende technologie als toendertijd het Internet en nu de blockchain, AI en robotica, 3D printen, the Internet of Things, autonome voertuigen en andere technologieën voor de Vierde Industriële Revolutie. Ik vermoed dat het ook bij onroerend goed of grondstoffen goed werkt. Je blijft uiteindelijk altijd zitten met de winnaars, de nieuwe Apple, Amazon, Google of Microsoft. De verliezers zijn afgevoerd. Het is makkelijk. Iedereen kan het doen en kost eigenlijk weinig tijd.