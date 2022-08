Zo overleef je een beurscrash Bericht delen via: Kopieer link Educatie, Redactioneel Categorie: Podcast

In deze verhalende podcast krijg je tips om als belegger een beurscrash te overleven. Daarvoor word je meegenomen naar de grootste beurscrashes van de afgelopen 25 jaar. Zo vormde zich eind jaren '90 de internetzeepbel, brak in 2008 de kredietcrisis uit en was er in maart 2020 wereldwijd blinde paniek op beurzen tijdens korte, maar krachtige coronacrash. Aan de hand van aangrijpende fragmenten en eigen verhalen geven IEX-redacteur Coen Grutters en aandelenanalist Niels Koerts tips om deze moeilijke tijden als belegger te doorstaan. Volg de podcast op Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts als je BeleggersBootcamp liever vanaf die platforms luistert.

