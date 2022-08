Het is heel druk en heel spannend voorbeurs, want er zijn tekenen...

quote: wiegveld schreef op 18 augustus 2022 08:53: Adyen maakt meer winst, maar de kosten stijgen harder! Dat is het nieuws.

circa EUR 9 winst per over een half jaar. Dat is toch nog 100x de jaarwinst. En dat nadat de koers van EUR 2.700 per aandeel in september 2021 gezakt is naar EUR 1.800 per aandeel nu.... Tel uit je winst