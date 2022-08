Het is heel druk en heel spannend voorbeurs, want er zijn tekenen...

De AEX-indicatie is een lousy 0,2% hoger na een rood Wall Street.

Veel aandacht voor de Fed-notulen van het laatste rentebesluit, maar meer in de media dan op het koersenbord.

Europese futures openen net een tiende hoger en de Amerikaanse staan er twee lager. Loopt het opwaartse momentum vast, mensen?

Heel Azië staat een paar tienden rood. Tencent heeft cijfers in Hongkong en de koers draait als een lier, +3,5%. Zo meer

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot +1,1% op 19,9

De dollar staat 0,1% hoger op 1,067

De Duitse tienjaars rente stijgt een basispunt naar alweer 1,10% en de Amerikaanse daalt één naar 2,91%

Mag amper een naam hebben: goud ietsie lager, olie beetje hoger en beetje lager en crypto net in de plus

Minnetje op Wall Street, maar er is nog risicobereidheid. In ieder geval plaatselijk. Hier weer Bed Bath & Beyond, the shóóów must go on. Achteraf zien we weer of dit misschien hét windvaantje van de huidige beurs is:



Voor zolang als het duurt, blijf niet met de stukken zitten als u het niet laten kan.

The retail trader is back led by the meme gang, and these are their favorite stocks https://t.co/vTYQuGK1Bq — CNBC (@CNBC) August 18, 2022

Bund en Treasury, hoeveel kunnen (risicovolle) aandelen nog hebben?



Adyen doet het weer, verwachtingen H1 overtroffen en handhaving outlook. Apart persbericht, daarom maar zo:



BAM is rap aan het verteren getuige de Q2's, de sanering en tering naar de nering werpen vruchten af. Toch weer een vaagheidje in het persbericht, want hoevéél dividend dan? Wel lekker strak stuk, alle basics in één screendump.



Boskalis heeft mooie cijfers. HAL wil het bedrijf natuurlijk ook niet voor niets helemaal alleen voor ze eige hebben.



Prosus ligt wellicht goed straks, want Tencent doet een beursklassiekertje dat altijd zo lastig aan buitenstaanders is uit te leggen: slechte cijfers en zelfs omzetkrimp, maar beter dan verwacht en daarom koers omhoog:



Nog een interessant nieuwtje: een Unilever-manager lekt naar Reuters dat activistische aandeelhouder en intussen commissaris Nelson Peltz van Trian (1,5% belang) ook groen is. Of groen licht geeft, want hij ligt weer bij zijn eigen fonds onder vuur. Positie verzwakt dus... en slim van Unilever dit. Citaat:

"He (Peltz) and the rest of the board are very supportive of the work that we're doing," Rebecca Marmot, Unilever's chief sustainability officer, told Reuters.

EXCLUSIVE Unilever exec: investor Peltz supportive of sustainability drive https://t.co/RogwolPGIB pic.twitter.com/P6BDtNhnYD — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2022

En dan nog even dit

Rood dus gisteren en sorry dat ik het zeg, maar wat kunnen die networks toch uit hun nek kletsen over koersbewegingen. Zoets?

Hé Bep, de Fed gaat wat minder agressief verhogen. Alles eruit?

Ja jopie, vréselijk, beuk alles maar bestens in het boek.

Schei uit.

WATCH: U.S. stocks ended lower but cut earlier losses after investors saw minutes from the Federal Reserve's meeting in July that suggested policymakers may be less aggressive than previously thought when they raise interest rates in September https://t.co/9l3HXxvAsx pic.twitter.com/YGX3IuGXfA — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2022

Meer Tencent: Prosus heeft nog altijd 28,9%, maar gaat dus afbouwen.

As gaming sales slump, China's Tencent signals a hot ad trend it's betting on https://t.co/NoufWAEHhZ — CNBC (@CNBC) August 18, 2022

+4,4% after hours:

Cisco Systems, the biggest maker of machines that run the internet and corporate computer networks, gave a bullish forecast for the quarter as chip supply shortages ease and it’s able to fill more orders https://t.co/VcouA6ZK8g — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2022

China en vastgoed:

China’s largest developer Country Garden says first-half earnings probably tumbled by as much as 70% amid an escalating property crisis in the country https://t.co/EurnV5afoE — Bloomberg Markets (@markets) AAugust 18, 2022

Geopolitiek:

BREAKING: The US and Taiwan have started formal negotiations on a trade initiative, which could further anger China https://t.co/TzZozEE4Qx pic.twitter.com/rv62dn06GL — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2022

Nog meer, iets met olie ook:

A renewed Iran nuclear deal appears closer than ever. Here are the remaining sticking points https://t.co/fbsX4OAU2G — CNBC (@CNBC) August 18, 2022

Wat wel?

Analysis: Musk's 'joke' ManU tweet unlikely to land him regulator's red card -legal experts https://t.co/c9We1LUAgN pic.twitter.com/9pGV0q5u9H — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.