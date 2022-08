Zo beleg je met weinig geld Bericht delen via: Kopieer link Educatie, Redactioneel Categorie: Podcast

De meeste starters op de beurs hebben geen tienduizenden euro's om mee te beleggen. De vraag is dan ook hoe je goed kunt beleggen met weinig geld. IEX-redacteur Coen Grutters en aandelenanalist Niels Koerts leggen het je in de nieuwste aflevering van BeleggersBootcamp uit. Risicomanagement is daarbij van cruciaal belang, zeker voor beginnende beleggers. Goede spreiding helpt de risico's in toom te houden. Doordat spreiden moeilijker is met een kleine portefeuille, maakt dat je al gauw kwetsbaar voor te veel risico. Gelukkig bieden ETF's uitkomst voor beleggers met een kleine portemonnee. Voor een paar tientjes zit je namelijk al gespreid in honderden aandelen, verspreid over verschillende sectoren en regio's. Zelf beleggen in individuele aandelen Maar wat als je ETF's een tikkeltje te saai vindt? Dan kan je daarnaast ook nog zelf in individuele aandelen beleggen. Dan moet je zelf alle risico's in de gaten houden. Luister de derde aflevering van BeleggersBootcamp om erachter te komen hoe je dat moet doen. Je vindt de podcast op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of simpelweg hieronder.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.