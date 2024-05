Aandeelhouders DGB stemmen in met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DGB Group herbebossingsproject Bulindi Chimpanzee ?& Community Project

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van DGB Group is donderdag akkoord gegaan met alle agendapunten. Dit bleek na afloop van de bijeenkomst. "Na de AVA waren alle agendapunten goedgekeurd, wat een duidelijke consensus onder de aandeelhouders over de strategische richting en het bestuur van de groep onderstreepte", zei DGB in een toelichting. De aandeelhouders verleenden onder meer decharge aan de leden van de raad van bestuur van DGB en stemden in met de jaarrekening, ondanks het ontbreken van een accountantsverklaring. Verder gaf DGB een presentatie over de vooruitzichten en het groeipotentieel van de CO2-markt en de positie van het bedrijf daarin. Schattingen suggereren dat de markt in 2030 zou kunnen groeien naar 10 miljard tot 100 miljard dollar, aldus DGB, dat een "aanzienlijke toename van de vraag naar hoogwaardige CO2-certificaten van bebossingsprojecten" verwacht. "Deze strategie sluit aan bij de toewijding van DGB aan duurzaamheid en behoud van biodiversiteit, met als doel aantrekkelijke rendementen voor investeerders te bieden en tegelijkertijd een positieve impact op het klimaat te hebben", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

