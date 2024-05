Weinig spektakel in AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag vrijwel onveranderd gesloten. De AEX eindigde op 913,56 punten. De macrocijfers van vandaag gaven volgens KBC een gemengd beeld en voorzitter John Williams van de New York Fed noemde het nog te vroeg om de rente te verlagen Toch denken experts van Lynx dat er wel degelijk ruimte is voor een renteverlaging, zelfs op korte termijn. De Dow Jones index steeg eerder vandaag voor het eerst tot boven de 40.000 punten. Volgens analist Corné van Zeijl van Cardano "zitten Amerikanen vol met aandelen". De vraag is volgens de expert daarom welke beleggers nog aandelen gaan kopen om de koersen hoger te krijgen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht, naar 4,36 procent en de euro/dollar liep terug naar 1,0870. De olieprijzen stegen tot een procent. Stijgers en dalers De halfgeleiders hadden donderdag een goede dag. ASML, ASMI en Besi wonnen één tot 1,5 procent. Verder steeg Aegon na het openen van de boeken met 0,9 procent. Volgens ING verraste de verzekeraar vooral met een nieuwe aandeleninkoop van 200 miljoen euro. ArcelorMittal won bijna 2 procent, Shell en IMCD verloren 1,5 en ruim 3 procent. De drie aandelen noteerden ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd was de winst van de staalreus nog groter, en de verliezen voor Shell en IMCD een stuk kleiner. Shell kreeg vanochtend ook een koersdoelverhoging van Berenberg. De zakenbank ziet koerspotentieel tot 40 euro. In de AMX won Inpost 2,8 procent en JDE Peet’s en Aperam 2,0 procent. Galapagos werd 1,9 procent duurder. Galapagos is een strategische samenwerking aangegaan met Blood Centers of America (BCA) om het gedecentraliseerde CAR-T productienetwerk van Galapagos in de VS versneld op te schalen. Ook was er een koopadvies van KBC Securities voor Galapagos. Signify daalde met 5,5 procent, maar noteerde ex-dividend. Alfen werd 1,8 procent goedkoper, Vastned won in de AScX 2,9 procent. Vastgoedfondsen Vastned Retail en Vastned Belgium gaan fuseren. Het gefuseerde bedrijf zal verdergaan onder de naam Vastned. Beide partijen verwachten meer waarde te creëren door samen te gaan. Euronext steeg nog eens 2,9 procent, nadat het aandeel woensdag al steeg na een goed ontvangen kwartaalrapport. Euronext en Renewi wonnen 3,2 en 2,0 procent. Bank of America noemde het aandeel Euronext ondergewaardeerd en verhoogde het koersdoel naar 105 euro. Avantium verloor 5,5 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot op nieuwe records, met winsten van 0,3 procent voor de drie grote indexen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.