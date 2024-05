Walmart blikvanger op lichtgroen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 5.317 punten en de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 39.993 punten, nadat de index eerder in de sessie voor het eerst even boven de 40.000 punten uitkwam. De Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 16.765 punten.

Beleggers zijn voorzichtig positief nadat woensdag een aantal belangrijke macrodata verscheen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse detailhandelsverkopen daalden onverwacht en de inflatiecijfers bevatten geen nare verrassingen.

"Zowel de inflatie- als de detailhandelscijfers gisteren in de VS bevestigden het standpunt dat het huidige monetaire beleid restrictief genoeg is. De markten beschouwden beide data als extra bewijs dat de rente zal worden verlaagd. En als we kijken naar de Fed Fund Future voor september, is een renteverlaging tegen die tijd bijna een gegeven", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

"Als ik [woensdag] ergens verbaasd over was, dan was het wel over het cijfer van de controlegroep voor de detailhandel. Dit cijfer is exclusief auto's, tankstations, voedingsmiddelen en bouwmaterialen. Dat cijfer was veel zwakker dan verwacht. Als die trend aanhoudt, zien we de Fed misschien ook eerder dan verwacht meer dovish worden", zei de expert van Bank Edmond de Rothschild.

Toch waarschuwde John Williams van de New York Fed donderdag dat het nog te vroeg is om de rente te verlagen. En zijn collega van de Cleveland Fed, Loretta Mester, hintte erop dat de hogere rentes nog wel even aan zullen houden.

De markten gaan momenteel uit van 51 basispunten aan renteverlagingen door de Fed dit jaar, waarbij de verlaging in september bijna volledig is ingeprijsd, waardoor er weinig ruimte is voor een rally in staatsobligaties, aldus Jefferies.

"Wij zijn voorstander van twee renteverlagingen door de Fed, te beginnen in september, en zien niet veel ruimte voor een [obligatie]rally vanaf de huidige niveaus." De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 4,373 procent, terwijl de tweejarige variant op 4,793 procent stond.

Niet iedereen is overtuigd van het huidige positieve marktsentiment. JPMorgan CEO Jamie Dimon zei donderdag dat "blije praatjes" aandelen hoger stuwen, maar dat hij bij zijn standpunt blijft dat de kans op een zachte landing voor de Amerikaanse economie ongeveer de helft is van wat de markten verwachten.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen kwam uit op 222.000, goed voor een daling met 10.000. De verwachting lag op 221.000 nieuwe aanvragen.

De industriële productie in de VS is in april stabiel gebleven, waar een lichte stijging van 0,1 procent was voorzien.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in mei sterker dan verwacht gedaald. De zogeheten Philly Fed index daalde van 15,5 in april naar 4,5 in mei. Er werd vooraf door economen gerekend op een daling tot 8,0.

De Amerikaanse importprijzen zijn in april gestegen met 0,9 procent op maandbasis, waar een stijging van 0,3 procent was voorzien. De exportprijzen stegen met 0,5 procent op maandbasis.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS is in april met 5,7 procent gestegen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen onder druk stond en op maandbasis met 3,0 procent daalde.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0875. De olieprijzen stegen tot een half procent.

Bedrijfsnieuws

Walmart heeft in het afgelopen kwartaal de winst sterk zien stijgen, terwijl ook de omzet steeg, en de retailreus besloot om de winstverwachting voor heel het jaar iets naar boven bij te stellen. Het aandeel steeg 6,3 procent.

Deere & Co heeft donderdag de winstverwachting voor dit boekjaar juist opnieuw verlaagd, na een daling van de omzet en het resultaat in het afgelopen kwartaal. Het aandeel daalde 3,6 procent.

Cisco Systems rapporteerde woensdag nabeurs een beter dan verwachte omzet in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar, waarbij de overname van Splunk de resultaten een impuls gaf. De omzetverwachting bleek hoger dan verwacht. Aandelen van Cisco daalden toch 2,3 procent.

Baidu heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt op een licht groeiende omzet. Dat maakte het Chinese internet- en AI-bedrijf donderdag bekend. De Amerikaanse notering van Baidu steeg licht.

JD.com heeft in het eerste kwartaal de winst zien stijgen. Dat maakte het Chinese technologiebedrijf met een notering op Wall Street donderdagmiddag bekend. Het aandeel won een half procent.

De Europese Commissie is donderdag formeel het onderzoek gestart naar mogelijke schending van wetgeving ter bescherming van minderjarigen door Meta, de eigenaar van onder meer Facebook en Instagram. Het aandeel Meta daalde 1,5 procent.

Meme-aandelen GameStop en AMC Entertainment leverden respectievelijk 21 en 11 procent in, volgend op de daling van woensdag en flinke stijgingen in de voorgaande dagen. Op weekbasis noteren de aandelen nog altijd fors hoger.

De aandelen van Under Armour daalden 1,0 procent ondanks dat de kledingretailer van een herstructureringsplan bekendmaakte dat de groei moet aanwakkeren.

Applied Materials komt nabeurs met kwartaalcijfers. In aanloop naar de resultaten daalde het aandeel licht.