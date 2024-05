Jaarvergadering UMG akkoord met agendapunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Universal Music Group is donderdag akkoord gegaan met alle agendapunten, waaronder het dividendvoorstel. Dit bleek na afloop van de bijeenkomst. De aandeelhouders gaven onder meer groen licht voor het remuneratierapport en de jaarrekening. Ook kwam er akkoord voor de herbenoemingen van Vincent Vallejo als uitvoerend bestuurder en van Bill Ackman, Cathia Lawson-Hall, Cyrille Bolloré, James Mitchell, Manning Doherty, Margaret Frerejean-Taittinger en Nicole Avant als niet-uitvoerend bestuurders. Eric Sprunk en Mandy Ginsberg werden voor het eerst benoemd als uitvoerend bestuurders. De jaarvergadering stemde ook in met een slotdividend van 0,27 euro, waarmee het totale dividend dat over 2023 wordt uitgekeerd uitkomt op 0,51 euro. In oktober 2023 werd al een interimdividend van 0,24 euro uitbetaald. Op 20 mei noteert het aandeel UMG ex-dividend. Het slotdividend is betaalbaar op 11 juni. Bron: ABM Financial News

