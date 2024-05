Nieuw contract voor NX Filtration in Mexico Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft een contract getekend met SAPAL, een grote watercentrale in Mexico. Dit meldde de specialist en waterfiltering uit Enschede donderdagavond. NX Filtration gaat zijn membraantechnologie voor deze centrale leveren. Financiële details van de opdracht maakte NX Filtration niet bekend. Wel meldde het bedrijf dat dit het grootste project is uit de geschiedenis van het bedrijf. Het project is het vervolg op een pilot die NX Filtration in 2022 startte. Bron: ABM Financial News

