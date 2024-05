Olieprijzen stijgen verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 79,23 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg 0,7 procent op 83,27 dollar. De oliemarkten vervolgden hun opwaartse beweging na een hogere settlement op woensdag, toen bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden voor de tweede week op rij zijn gedaald. Verder hadden de meevallende inflatiecijfers uit de VS ook invloed op de oliefutures. Dat helpt de zorgen over de economische vooruitzichten en de vraagvooruitzichten naar olie te verzachten, volgens marktkenners. Daarbij daalde de dollar "tot het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, wat de grondstoffenmarkten over de hele linie ondersteunde", zeiden energie-analisten van StoneX. "De financiële markten zetten nu in op een renteverlaging door de Federal Reserve in september, wat de dollarkracht moet blijven temperen", volgens de marktkenners. Dat is gunstig voor de olieprijzen. Verder kijken beleggers uit naar de bijeenkomst van OPEC+ op 1 juni, waarbij volgens analisten van ANZ drie scenario's mogelijk zijn. Allereerst kunnen de OPEC en zijn bondgenoten de productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag handhaven. Daarnaast is er de optie om de productieafspraken langzaam af te bouwen. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat OPEC+ helemaal stopt met de productiebeperkingen, aldus ANZ. "Fundamentele factoren suggereren dat de markt een stijging van de OPEC+ productie in de tweede helft van het jaar aankan, maar de optiek van het beëindigen van de vrijwillige productieverlagingen zou kunnen leiden tot een zware verkoopgolf op de futuresmarkt", aldus ANZ. Daarom is een verlenging het meest waarschijnlijk, denken de analisten, "met als mogelijke middenweg een aanpassing van de basisproductieniveaus", als het stopzetten van de productiebeperkingen te riskant lijkt voor de prijzen, aldus ANZ. Bron: ABM Financial News

