Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 523,62 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,7 procent op 18.738,81 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,6 procent in de min bij een stand van 8.188,49 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager op 8.438,65 punten.

Na de belangrijke woensdag, waarop de Amerikaanse inflatiecijfers centraal stonden, namen de Europese beurzen donderdag gas terug. In New York werden ondertussen nieuwe records gevestigd en steeg de Dow Jones index voor het eerst boven de 40.000 punten.

Na het inflatierapport uit de VS lijken de markten de verwachte rentetarieven van de Federal Reserve in te prijzen op het juiste niveau, zeiden analisten van Pepperstone.

De macrocijfers van vandaag uit de VS geven volgens KBC echter een gemengd beeld en voorzitter John Williams van de New York Fed noemde het nog te vroeg om de rente te verlagen.

Volgens Commerzbank zijn de obligatiemarkten in rustiger vaarwater gekomen na het verschijnen van de Amerikaanse macrocijfers van woensdag. Inkomende data uit de eurozone en toespraken van ECB-bestuurders kunnen de Duitse Bund ondersteuning bieden, volgens de Duitse bank.

De Duitse tienjaarsrente noteerde donderdag op 2,44 procent, terwijl de Amerikaanse variant op 4,36 procent stond.

Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig in de eurozone. Vanuit Japan kwam het nieuws dat de economie daar in het eerste kwartaal met 0,5 procent is gekrompen. Er was een krimp van 0,4 procent voorzien.

"Tegenvallende groeicijfers verkleinen de kans op een volgende renteverhoging door de Bank of Japan", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0870. De olieprijzen stegen tot een procent.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deden verzekeraars goede zaken, met winsten tot bijna 2 procent voor Hannover Re en Munich Re. Sectorgenoot Aegon kwam met kwartaalcijfers in Amsterdam en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro aan. Het aandeel steeg 0,9 procent.

Merck KGaA steeg 1,7 procent in de Duitse DAX, terwijl Sartorius 5,2 procent liet gaan. Siemens verloor zelfs 6,8 procent na het openen van de boeken. De cijfers vielen tegen. Analisten van RNC Capital Markets wezen verder op de verkoop van Innomotics die de onderneming verder moet versimpelen. Siemens verkoopt Innomotics voor 3,5 miljard euro aan KPS Capital Partners.

In Parijs ging ArcelorMittal aan kop, met een plus van 2,9 procent, mits gecorrigeerd voor het ex-dividend. Verder waren de winsten vrij bescheiden in de CAC 40. TotalEnergies en Safran daalden 1,5 tot 2 procent.

Telecom- en techbedrijf BT Group verhoogde bij de jaarcijfers donderdag het dividend, volgens Citi Research een teken van vertrouwen in het plan om de omzet per gebruiker te verhogen. De koers steeg 17,2 procent in Londen.

KBC heeft de winst in het eerste kwartaal veel minder sterk zien dalen dan was verwacht, dankzij meevallende inkomsten. KBC kondigde verder aan dat het een buitengewoon interim-dividend van 0,70 euro per aandeel zal uitkeren. Het aandeel daalde toch 2,7 procent in Brussel.

Na cijfers daalde Syensqo met 0,6 procent in de Bel20. Zakenbank Jefferies sprak echter van meevallende resultaten in het eerste kwartaal. Umicore was donderdag ook een sterke daler in de Belgische sterindex met een koersverlies van 4,5 procent na het verrassende vertrek van de CEO.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot op nieuwe records, met winsten van 0,3 procent voor de drie grote indexen.