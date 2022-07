Waarom beleggen niet eng is: podcast voor beginners Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Om van starters betere beleggers te maken presenteert IEX BeleggersBootcamp, een gloednieuwe podcast voor startende beleggers. Presentator Coen Grutters en aandelenanalist Niels Koerts hoeven het deze eerste aflevering niet alleen te doen. Econoom Veronique Estié schuift namelijk aan. Ze is bekend van haar bedrijf YoungTrader.nl. In een gezellig gesprek hebben de drie het over de grootste drempels waar mensen tegenaan (denken te zullen) lopen als ze beginnen met beleggen. Aan de hand van hun eigen ervaringen op de beurs bespreken zij welke drempels een daadwerkelijk risico vormen en welke simpelweg misconcepties zijn.

