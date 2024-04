Morgen in de IEX BeleggersPodcast: JET, ASML, de Halculator en nog veel meer Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Morgen wordt er in het gebouw van de Amsterdamse beurs weer een nieuwe IEX BeleggersPodcast opgenomen. Ditmaal blikken Peter Paul de Vries en Corné van Zeijl terug op een hectische beursweek. Daarnaast komen onder andere aan de orde: De échte winst van Just East Takeaway: het gapende gat tussen Ebitda en nettowinst.

De Halculator: wat is Nederlands grootste beursgenoteerde investeringsmaatschappij werkelijk waard?

De zeldzame omzetdaling van ASML Mis het niet!

