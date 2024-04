IEX BeleggersPodcast: Waarom JET-topman Jitse Groen beleggers niet overtuigt Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Podcast

In de IEX BeleggersPodcast van deze week ontvangt gastheer Peter Paul de Vries koudwaterzwemmer, skileraar en beursveteraan Corné van Zeijl. Zij bespreken, analyseren en geven hun ongezouten mening. Wat komt er zoal aan bod in deze editie? Een terugblik op een beursweek met weinig stijgers, maar wel dalende chipfabrikanten.

Hoeveel winst of verlies maakt Just Eat Takeaway (JET) nou echt? En: dé kans om gratis aandelen JET te krijgen.

Tesla terug op aarde: een gewone autobouwer in een door goedkope Chinese auto’s overspoelde markt.

CVC komt naar de beurs. Is dat een must-have voor de Nederlandse belegger?

De HALculator: wat is HAL waard en waarom is Corné zo enthousiast? Benieuwd naar de podcast? Klik hieronder op Play of beluister hem via Spotify!

