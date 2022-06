Nederlandse beurs test eerste barrière

Nu de AEX krachtig is opgeveerd, wordt het sentiment in iets beter. Maar de eerste barrières naderen.

Afgelopen week gaf ik aan dat een technisch herstel van de AEX beperkt zou zijn, omdat er nog diverse hordes te boven de markt lagen. Technisch was de opleving van de AEX, vanwege de oversoldconditie, niet uitgesloten.

Hieronder loop ik de verschillende hordes langs, die ik hier recent heb besproken

De eerste horde, de onderkant van de driehoek (onderst blauwe stippellijn) is gisteren opgezocht. Deze is nog niet overtuigend overwonnen. Deze horde blijft dus als potentiele weerstand boven de markt hangen.

Alsof de duvel ermee speelt

Verder blijft de AEX gevoelig voor aanbod, zolang de gaps tussen open blijven. De eerste gap ligt tussen 771 en 781 punten (rood gemarkeerd op de AEX-grafiek hieronder). Of de duvel er mee speelt kroop de AEX er met het slot van maandag (670,53) exact tegenaan.

De tweede gap, tussen 695 en en 700 punten (blauw gemarkeerd) is in de opleving van de afgelopen dagen niet in beeld geweest.

Eerste vangnet

Het herstel van de AEX is vanaf een belangrijk punt ingezet. Technisch wist AEX onlangs houvast te vinden rond de steun van 632,12 punten (de top van 17 februari 2020). Dit pre-corona all-time high heeft dus als als een eerste vangnet gefungeerd.

Hieronder bekijk ik het technische plaatje van de AEX. Omdat ook op de indices van enkele andere Europese aandelenbeurzen gaps zijn gevormd, bespreek ik ook de Duitse beurs (DAX index) en de Franse beurs (CAC40 index).

AEX: beperkt herstel

De AEX-index is teruggekeerd naar de onderkant van de voormalige driehoeksformatie.

Deze oude steunlijn fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld kwetsbaar.

Er ligt steun op 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020). De weerstand bevindt zich rond 719,10 punten (gevormd op 29 april).





De Duitse beurs blijft kwetsbaar, ondanks tussentijds herstel

De DAX-index in Frankfurt keert terug naar de voormalige bodem van begin mei. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand rond 13.380,70 punten. Zolang de DAX hieronder blijft, oogt het technische beeld kwetsbaar.

De eerste gap van de DAX bevindt tussen 13.648 en 13.749 punten. Deze gap is gevormd tussen 10 en 13 juni.

Er ligt steun op 12.438,85 punten (de bodem van 7 maart). De weerstand bevindt zich rond 14.709,38 punten (de top van 6 juni).

De Franse beurs leeft op binnen het neerwaarts gerichte trendkanaal

De CAC40 index in Parijs blijft zwak. Een patroon van lagere toppen en lagere bodems is op de grafiek zichtbaar, hetgeen duidt op een aanhoudende verkoopdruk. Zolang de CAC40 index binnen de dalende trend fluctueert, blijven we voorzichtig.

De eerste gap van de CAC30 bevindt tussen 6.122 en 6.177 punten. Deze gap is eveneens gevormd tussen 10 en 13 juni.

Er ligt steun rond 5.755,60 punten (de bodem van 5 maart 2021). De weerstand bevindt zich rond 6.747,69 punten (gevormd op 20 december 2021).

Gaps: gaten in de grafiek

Technisch zijn er de afgelopen weken dus twee gaps gevormd, die voor tegendruk kunnen zorgen. Gaps zijn koershiaten op de grafiek, hieronder afgebakend met de rode en blauwe cirkels.

Een gap wijst doorgaans op dynamische marktomstandigheden en vertegenwoordigt, onder bepaalde omstandigheden, potentiële verkoopdruk boven de markt.

Vooral de eerste gap, die van vorige week, is belangrijk, omdat deze is gevormd tijdens de doorbraak onder de steun van 752 punten; tevens de uitbraak onder de driehoek.

De eerste gap kwam als volgt tot stand:

Op vrijdag 10 juni lag het de intraday low op 781 punten.

Het hoogste punt van maandag 13 juni lag op 771,85 punten.

Grofweg tussen 771 en 781 punten is er op de grafiek het eerste gat zichtbaar. Daarbinnen zijn dus geen transacties tot stand gekomen

Dergelijke gaten in de grafiek komen vaak voor op belangrijke technische punten, de rode gap markeerde de uitbraak uit de driehoek..

Statistisch onderzoek

Er is veel statistisch onderzoek naar gaps gedaan. Onder andere Thomas N. Bulkowski heeft erover gepubliceerd in zijn lijvige naslagwerk Encyclopedia of Chart Patterns. Dit boek staat waarschijnlijk op het bureau van elke technisch analist, in elk geval op de mijne.

Volgens Bulkowski zijn dit de belangrijkste kenmerken bij Gaps