Nederlandse beurs test eerste barrière

Dank Royce voor de duiding .



'Chinese economie verbetert in tweede jaarhelft'



De economische activiteit in China is na de dip in maart en april, die werd veroorzaakt door coronamaatregelen, bezig aan een herstel en het momentum zal in de tweede jaarhelft verbeteren. Dit schreef ABN AMRO in een analyse.



Zouden We een campingrally krijgen ?