Herstel van de AEX zal beperkt zijn

quote: De BOER is TROEF..! schreef op 22 juni 2022 08:28: DE BOER IS TROEF..



48 % van de Hollanders steunt de Boeren..



Toegevoegd:



Afblijven van de Boer duss..!

We steunen de boeren pas echt wanneer we rechtstreeks bij de boeren zouden kopen en een eerlijke prijs betalen voor hun producten.Iedereen verdient aan de boeren, behalve de boeren zelf.Ze worden uitgeknepen door de grote supermarktketens die prijzen betalen op een niveau van jaren terug en de door de concurrentie uit het buitenland waar de regels veel minder streng zijn dan in Nederland en boeren daar veel goedkoper kunnen leveren.Zij worden door de lage prijzen die ze ontvangen gedwongen tot schaalvergroting om nog iets te verdienen maar dat zorgt voor over productie waardoor de prijzen nog verder onder druk komen te staan.Nederland is na Bangladesh en Zuid Korea het dichts bevolkte land ter wereld en begint vast te lopen door te veel mensen, te veel asielzoekers, te veel auto's. te veel vliegbewegingen vanuit Nederland, te veel varkens, te veel koeien, te veel slachtkippen en leghennen, kortom Nederland is overvol en dat de natuur naar de kl*te gaat is beslist geen fabeltjeKijk alleen maar naar de stand van de bijen die onmisbaar zijn voor de voedsel productie, verzuurde grond door het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.Het kan anders wanneer de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en de Overheid de regie in handen neemt met een streng asielbeleid zodat er geen asielzoekers ongelimiteerd binnenstromen.