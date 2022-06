Ziet er keurig uit voorbeurs, rentes en crypto vliegen

De AEX indicatie is +0,6% op 645... en heel veel meer valt er niet op te merken na dat dagje dicht op Wall Street. Crypto herstelt en rentes gaan alweer hard, is nu het voornaamste.

Europese futures openen rond +0,6% en de Amerikaanse staan +0,4%

In Azië plust alles ruim tot hier en daar meer dan 2% (Nikkei 225), maar daalt China weer een paar tienden. In Hong Kong staat Tencent +2,1%, waar Hang Seng en Hang Seng Tech Index +1,4% staan

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat op 31,1 en de VDAX-New sloot gisteren -7,0% op 27,5. De MOVE Index (staatsobligaties) staat op 133,8

De dollar zakt 0,1% naar 1,052

Donnerwetter! De Duitse tienjaars rente stijgt alweer acht basispunten naar 1,75% en de Amerikaanse vier naar 3,33%

Goud doet -0,2% olie stijgt 0,7% à -0,9% en crypto herstelt nu flink met een paar procenten, geen acuut nieuws nu daar

Eerst dit plaatje, dit is de Rotterdam Coal future. Ik neem deze, want ik weet niet wat de benchmarks zijn, maar in Rotjeknor kunnen ze zeker prijzen. Die kolencentrales gaan bij ons dus niet opnieuw open, omdat deze zogenaamde stranded assets in de aanbieding zijn. U kent vast ook die minder doen dit jaar...



De heetste markt nu is crypto, maar daar lijkt de rust en de kalmte - de marktdeelnemers daar zijn ook wel wat gewend? - even teruggekeerd. Bitcoin piept net weer boven $21.000 uit. Het mes opvangen terwijl het zeg maar heel héét is achter de schermen, aan risicobereidheid geen gebrek.



Voor de geïnteresseerden, dit is knap verhaal wat er gaande is in deze markt. Mij valt vooral dat iedereen hier altijd zo extreem is. Dat geldt voor de fans, de pure ideologen en de to the moon koersdoelroepers met hun bullishme, maar ook voor haters en tegenstanders, die de prijs veel te snel afschrijven.

Beursroutinier @marcogroot67 duidt knap in Jip & Janneke taal inner workings crypto en #bitcoin markt, wat daar nu gaande is en uiteraard wat risico's en kansen zijn #AEXhttps://t.co/GS8tOnuzUT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 20, 2022

Intussen is het Damrak nog gewoon in de ban van de beer en zette de AEX gisteren weer een nieuwe intradagbodem neer op 633,59. Onze tienjaarsrente zette de andere kant uit geen nieuwe top neer, maar het beeld is duidelijk. Wie verzint leuke naam voor ons olijke duo?



Er is zowaar nieuws op het Damrak, zo verhoogt Galapgos (routinematig) het kapitaal, meldt Avantium nieuwe klanten, desinvesteert BAM en deze €50 miljoen zit nog niet in de cijfers:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts met inderdaad ASML en ING van Bridgewater, niet meer namen dus. Hier leest u alles over de enorme shorts van Ray Dalio's Bridgewater.

De agenda- met een Amerikaanse huizenprijzen, die gaan steeds meer de aandacht trekken?

10:00 Vastgoed Verenigde Staten - Existing Home Sales May 2022 (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Bedankt tipgever! Helaas, ik heb het verhaal nog niet open gekregen (en andere media nemen het niet over):

DTC darling Dollar Shave Club was snapped up by Unilever for $1 billion back in 2016. Now insiders, analysts, and even Unilever's CEO are calling it a failure — here's why. https://t.co/RKluUlcqvC — Business Insider (@BusinessInsider) June 20, 2022

Kijk:

Nooit van gehoord...

Nineteen of the world’s 20 fastest-growing chip industry firms over the past four quarters, on average, hail from the world’s No. 2 economy, according to data compiled by Bloomberg. That compared with just 8 at the same point last year.

Those China-based suppliers of design software, processors and gear vital to chipmaking are expanding revenue at several times the likes of global leaders Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. or ASML Holding NV.

China’s chip industry is growing faster than anywhere else in the world after US sanctions -- with 19 of the 20 highest-growth companies in the country. via @GaoYuan86 @johnchenghc https://t.co/6knx494BpX via @technology ?? — Peter Elstrom (@pelstrom) June 21, 2022

Veel arbeidsgedoe is er bij Tesla:

Former Tesla employees have filed a lawsuit against the U.S. electric car company alleging its decision to carry out a ‘mass layoff’ violated federal law as the company did not provide advance notice of the job cuts https://t.co/1zPHEi6czU pic.twitter.com/mPNFlQJASe — Reuters Business (@ReutersBiz) June 21, 2022

Prettige vakantie, zeg:

WATCH: EasyJet said it is cutting more flights in the latest sign of a brewing summer of chaos for European travelers https://t.co/tGSzrBoHqh pic.twitter.com/G9gxB4DzhE — Reuters Business (@ReutersBiz) June 21, 2022

Stress testen leveren zelden iets op. Ja, een Kredietcrisis ofzo. Maar dat was nou net niet de bedoeling...

Large U.S. banks are optimistic they will receive a clean bill of health from the Federal Reserve this week, freeing them up to distribute billions of dollars in excess capital to investors https://t.co/ATddwqxknw pic.twitter.com/6M7BxbT3kg — Reuters Business (@ReutersBiz) June 20, 2022

Hoe ingewikkeld... Houd het maar op kop of munt:

The Goldman economists now see a 30% probability of entering a recession over the next year, compared to 15% previously, and a 25% conditional probability of entering a recession in the second year if one is avoided in the first, they wrote in a Monday research note.

That implies a 48% cumulative probability in the next two years compared to a 35% estimate previously.

Goldman warns the risk of a US recession has grown more likely, and have downgraded their GDP growth forecasts for the economy https://t.co/WQEQdKtuXt — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2022

Voor centrale bankbegrippen heerst er dit jaar choas en paniek?

Australia's central bank says its exit from a 3-year yield target was disorderly and caused some reputational damage, adding that it’s unlikely to deploy such a program again https://t.co/mWj8G8yZh2 — Bloomberg Australia (@BloombergAU) June 20, 2022

Veel plezier en succes vandaag.