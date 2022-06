Galapagos verhoogt kapitaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft zijn kapitaal met de uitgifte van ruim 80.000 nieuwe aandelen. Dit maakte het farmabedrijf dinsdag bekend. De emissie is goed voor een verhoging van het uitstaande kapitaal met iets meer dan 1,459 miljoen euro. De uitgifte is in lijn met de regels van het uitoefeningsprogramma voor inschrijvingsrechten toegekend aan leden van het directiecomité, dat erin voorziet dat de leden automatisch een minimum aantal inschrijvingsrechten uitoefenen onder welbepaalde voorwaarden. In dit geval heeft één lid van het directiecomité 5.000 inschrijvingsrechten uitgeoefend. Het zogeheten maatschappelijk kapitaal van het bedrijf omvat 355,5 miljoen euro en het aantal uitstaande aandelen met stemrecht ruim 65,7 miljoen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.