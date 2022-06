Avantium start samenwerkingsverband in textielindustrie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft samen met bekende namen in de textielwaardeketen een samenwerkingsverband opgestart. Dit maakte Avantium dinsdag voorbeurs bekend. Het gaat om Antex, BekaertDeslee, Chamatex, Kvadrat en Salomon. Avantium en Antex hebben al samengewerkt aan de productie van garen gemaakt van polyethyleen furanoaat, een hernieuwbaar en circulair polymeer dat ook geschikt is voor textiel. De andere partners zullen deze PEF-garens gaan gebruiken om diverse toepassingen in verschillende segmenten te ontwikkelen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.