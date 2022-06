Slotcall: Onverwachte renteverhoging trekt beurzen de diepte in

Nadat de Federal Reserve gisterenavond de rente met 75 basispunten opkrikte, was het hek van de dam. Plots verhoogden de Zwitsers vanochtend ook de rente en beurzen zoals de AEX (-3,8%) kleuren donkerrood op dat nieuws.

De markt leek dit niet aan te zien komen. De SNB, de Zwitserse centrale bank, verhoogde totaal onverwacht de rente met vijftig basispunten. Daarmee stijgt de rente daar van -0,75% naar -0,25%. Zoals gepland deed ook de Bank of England een kwartje bij op de rente, waarmee die daar uitkomt op 1,25%.

Dit alles zette de marktrentes vandaag in vuur en vlam. Hoewel de stijging van de Nederlandse tienjaarsrente van 'slechts' vijf basispunten mee lijkt te vallen, hebben de rentes vandaag alle hoeken van het koersbord gezien.

Laten we ook even stilstaan bij Philips (-9,7%), een van de grootste dalers in de AEX. Het concern gaat vandaag genadeloos hard onderuit. Het drama rond de slaapapneuapparaten maakt het bedrijf al kwetsbaar en een verkoopadvies van UBS komt dan heel hard aan. Zeker wanneer de markt zo slecht ligt als vandaag. De zakenbank vreest dat de problemen voorlopig nog niet voorbij zijn en dat ze wellicht zelfs nog groter worden. Het advies? Dumpen die aandelen. UBS verlaagde het koersdoel tot €18.

Philly Fed-index daalt onverwacht tot onder nul

Ik zou bijna vergeten dat er ook nog macrocijfers zijn die we dienen te behandelen. We beginnen met de Philly Fed-index die in juni ineens tot onder nul daalde. Economen rekenden op een stijging van 2,6 in mei tot 4,8 in juni. Dat pakte echter flink anders uit, zo bleek vandaag toen de index tot -3,3 punten daalde.

Dan waren er ook nog de Initial Jobless Claims. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Dit aantal daalde afgelopen week met 3.000 tot 229.000. Een minder harde daling dan verwacht, aangezien vooraf geraadpleegde experts uitgingen van een daling tot 220.000. Nu heeft dit weinig effect op de koersen, omdat de arbeidsmarkt zo overspannen is en de banen voor het oprapen liggen.

Air France-KLM blijft maar dalen

Vandaag spoelden er 1,93 miljard nieuwe aandelen Air France-KLM (-6,7%) over de markt. Niels Koerts voorspelde in zijn analyse van Air France-KLM dat velen die de claims hebben deze vandaag zouden dumpen. “Simpelweg omdat ze de 'winst' op hun nieuwe aandelen willen verzilveren. We hebben het begrip winst voor het gemak tussen aanhalingstekens gezet, omdat hier een forse verwatering van het aandelenkapitaal tegenover staat”, schrijft Koerts.

Daar moet men ook snel voor zijn, want de koers van de vliegmaatschappij komt steeds dichter in de buurt van die €1,17. Begrijpelijk, want Koerts vindt het Frans-Nederlandse bedrijf nog altijd fors overgewaardeerd. U leest zijn complete analyse hieronder.

#AirFranceKLM oogt na de recente koersdaling optisch goedkoop, maar is in werkelijkheid nog altijd een van de meest onaantrekkelijke aandelen van het Damrak.



Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikelhttps://t.co/FVE3SBOqUw pic.twitter.com/jWKbqO7qPK — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 16, 2022

Boeing

Als we het dan toch in de luchtvaartsector zitten, benoemen we ook even Boeing (-1,5%). De IEX Beleggersdesk nam namelijk ook een kijkje naar dit aandeel en concludeert dat alles hier misgaat. "Lange tijd was Boeing het lievelingetje van de beurs, maar daar is de laatste jaren spijkerhard verandering in gekomen. Het begon in 2019 met het rampenvliegtuig Boeing-737 MAX en daarna kwam de coronacrisis er ook nog eens overheen."

Waar de S&P500 in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbelde, resteert er bij Boeing een verlies van circa 25%. Concurrent Airbus (-3,3%) is met een plus van 40% aanzienlijk beter blijven liggen. De recente koersdaling bood de Beleggersdesk een mooie gelegenheid om te bekijken of deze afstraffing terecht is. Het antwoord vindt u in de analyse van Boeing.

Het aftellen kan beginnen!

Brede markt

De AEX (-3,8%) presteert nog slechter dan de Franse CAC 40 (-2,1%) en de Duitse DAX (-3,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt enorm tot 32,7 punten.

Wall Street daalt flink: S&P 500 (-3,3%), Dow 30 (-2,5%) en de Nasdaq (-4%).

De euro stijgt 0,6% en noteert 1,051 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,6%) en zilver (+0,4%) zijn in trek.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,8%) dalen.

Bitcoin (-5,9%) daalt weer flink. De koers van 's werelds bekendste cryptomunt komt akelig dicht in de buurt van de €20.000.

Het Damrak:

Ray Dalio's Bridgewater, 's werelds grootste hedgefund, gaat voor $1 miljard short in ASML (-7%). Hij heeft meerdere shortposities genomen in Europese aandelen. In totaal gaat het om $5,7 miljard aan shortposities.

(-7%). Hij heeft meerdere shortposities genomen in Europese aandelen. In totaal gaat het om $5,7 miljard aan shortposities. Een keiharde daling van de AEX (-3,8%) vandaag. Maar de grootste daling van dit jaar is nog altijd in handen van 4 maart, toen de Nederlandse hoofdindex 4,8% daalde.

(-3,8%) vandaag. Maar de grootste daling van dit jaar is nog altijd in handen van 4 maart, toen de Nederlandse hoofdindex 4,8% daalde. Besi (-11,5%) bloeide gisteren nog op tijdens zijn beleggersdag, maar gaat vandaag extra hard onderuit op de beurs. Het is de kleinste en meest risicovolle chipper in de AEX en daardoor beweegt dit bedrijf op een dag als vandaag wat harder dan ASMI (-8,7%) en ASML.

(-11,5%) bloeide gisteren nog op tijdens zijn beleggersdag, maar gaat vandaag extra hard onderuit op de beurs. Het is de kleinste en meest risicovolle chipper in de AEX en daardoor beweegt dit bedrijf op een dag als vandaag wat harder dan (-8,7%) en ASML. Zoals te verwachten keldert ook Just Eat Takeaway (-9,2%) vandaag weer flink. Op deze manier duurt het niet lang meer voordat het aandeel onder de €16 zakt.

(-9,2%) vandaag weer flink. Op deze manier duurt het niet lang meer voordat het aandeel onder de €16 zakt. Twee weken na het bericht dat Aperam (-5,6%) met het Spaanse Acerinox in gesprek was over een overname blijkt de zaak op prijs te zijn afgeketst. Het aandeel Aperam is sinds het bod nog weer ruim 20% gedaald en dat heeft invloed op het koersdoel en advies. U leest hier alles over in de nieuwste analyse van Aperam.

(-5,6%) met het Spaanse Acerinox in gesprek was over een overname blijkt de zaak op prijs te zijn afgeketst. Het aandeel Aperam is sinds het bod nog weer ruim 20% gedaald en dat heeft invloed op het koersdoel en advies. U leest hier alles over in de nieuwste analyse van Aperam. Eurocommercial Properties (-8,9%) ging vandaag €1,50 ex-dividend. Dat in combinatie met een van de slechtste beursdagen dit jaar maakt dat het bedrijf donkerrood kleurt.

(-8,9%) ging vandaag €1,50 ex-dividend. Dat in combinatie met een van de slechtste beursdagen dit jaar maakt dat het bedrijf donkerrood kleurt. Fugro (-4,9%) ziet het orderboek verder aanzwellen, maar de koers van het aandeel verliest desondanks terrein. Wat dit voor invloed heeft op het koersdoel en advies dat analist Martin Crum op het aandeel plakt, leest u in zijn uitgebreide analyse van Fugro.

(-4,9%) ziet het orderboek verder aanzwellen, maar de koers van het aandeel verliest desondanks terrein. Wat dit voor invloed heeft op het koersdoel en advies dat analist Martin Crum op het aandeel plakt, leest u in zijn uitgebreide analyse van Fugro. Ebusco (+0,3%) was vandaag de enige plusser op het Damrak. Hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz noemde het aandeel op Twitter gekscherend Eplusco. Die matige woordgrap blijkt zelfs de slotveiling van toepassing te zijn.

Adviezen

AkzoNobel: naar €93 van €105 en kopen - Credit Suisse

AkzoNobel: naar €92 van €105 en kopen - ING

AkzoNobel: naar €100 van €111 en kopen - Goldman Sachs

AkzoNobel: naar €71,50 van €78 en verkopen - Baader Bank

AkzoNobe;: naar €88 van €105 en houden - JPMorgan Research

Philips: naar €18 van €26 en verlaagd naar verkopen - UBS

Heineken: naar €92 van €90 en verkopen - Barclays

Agenda vrijdag 17 juni 2022

00:00 Alumexx - Jaarvergadering

08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (VK)

11:00 Inflatie - Mei def. (eur)

15:15 Industriële productie - Mei (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Mei (VS)