Hier wilt u bij zijn: IEX Beleggersdag vol tips en waardevolle inzichten

De IEX Beleggersdag is terug! Wees er snel bij en reserveer nu uw plaats op hét beleggersevenement van 2022. Op vrijdag 1 juli 2022 is Theater ’t Spant in Bussum het kloppend hart van beleggend Nederland. Een groot aantal beleggingsexperts, topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven en andere kopstukken delen een dag lang hun inzichten, strategieën en tips. In een gevarieerd programma hoort u direct van CEO’s van Nederlandse beursfondsen wat hun plannen zijn, krijgt u tips van Nederlands beste beleggingsexperts en doet u in workshops nieuwe inhoudelijke kennis op waar u als belegger direct uw voordeel mee kunt doen. Sprekers: Ahold-CEO Frans Muller en Constantijn van Oranje De Nederlandse beurs wordt de laatste jaren meer en meer gedomineerd door technologie-aandelen en dat thema krijgt dan ook bijzondere aandacht op de IEX Beleggersdag. Met keynotespreker Constantijn van Oranje, special envoy van technologie-startup-platform Techleap.nl, verkennen we het Nederlandse tech-landschap en bespreken we de rol van Nederland als broedplaats van huidige en toekomstige techreuzen. Een tweede keynote zal worden verzorgd door de CEO van Ahold Delhaize, Frans Muller, en drie CEO’s van Nederlandse technologiefondsen (Ebusco, Azerion en CM.com) gaan in gesprek over hun ervaringen als jong beursfonds en hun verwachtingen voor de toekomst. En dat is nog lang niet alles; zo kunt u luisteren naar topbestuurders van AEX-fondsen KPN en ASR, naar hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro en een hele reeks beleggingsexperts, onder wie - uiteraard - ook de analisten van de IEX Beleggersdesk. Iedere bezoeker van de IEX Beleggersdag moet aan het eind van de dag nieuwe kennis hebben opgedaan waar hij of zij de volgende dag direct mee aan de slag kan. Dat is ons streven en daarom bieden we gedurende de dag een uitgebreide reeks workshops aan: over technische en fundamentele analyse, over beleggingsstrategieën, het samenstellen van een evenwichtige portefeuille en het gebruik van beleggingsinstrumenten zoals turbo’s en ETF’s. Een volledig programma voor zowel beginnende als ervaren beleggers. Op de ruime en levendige ‘beursvloer’ kunt u daarnaast heel beleggend Nederland in het wild tegenkomen en u kunt er bijvoorbeeld live de opname van de IEX Beleggerspodcast bijwonen. Kaarten voor de IEX Beleggersdag zijn vanaf vandaag beschikbaar. Wees er snel bij zolang de vroegboekkorting geldt: van €24,94 voor €19,95!

IEX Premium-leden ontvangen bovendien een extra korting: zij betalen slechts €14,95. Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.

