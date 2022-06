Slotcall: Onverwachte renteverhoging trekt beurzen de diepte in

Ik denk dat de relatie tussen een verhoging van de Zwitserse rente en de AEX laat staan de beurs in de VS nul komma nul is.



De renteverhoging in de VS was twee dagen geleden al gelekt door een directeur van de FED, dus dat was ook geen verrassing. Het zijn meer de woorden van Powell geweest die in een eigen wereld lijkt te leven en blijft verkondigen dat het goed gaat met de consumenten. Het enige cijfer dat oploopt bij de consumenten zijn de creditcard schulden.



Daarnaast zijn het gewoon de algo's van de grote jongens die de markt in het negatieve trekken. Zo eenvoudig is het.