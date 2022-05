Schade valt nog mee voorbeurs, maar let weer op usual suspects

Het ding met de VIX is, de markt is goed gehedged (zie sentiment) en heeft blijkbaar vertrouwen in haar hedges. Onder SPX 3800 en zeker 3700 ligt er niet meer zo veel (open interest).



Volgens Spotgamma verlopen er veel puts met OPEX deze week. Ik vraag me af wat er dan gebeurt, want als we dán een "scramble for puts" krijgen, in een neg. gamma markt, in een dalende trend, zal de VIX toch anders reageren vermoed ik