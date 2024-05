Licht hogere omzet Worldline in eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN) Worldline heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Franse betaalspecialist. De omzet van Worldline in het eerste kwartaal bedroeg krap 1,1 miljard, wat neerkomt op een autonome groei van 2,5 procent. De Merchants Services-divisie was naar eigen zeggen veerkrachtig in het huidige macro-economische klimaat. Het aflopen van Merchant-contracten werd deels gecompenseerd door het commerciële momentum in Italië. De divisie Financial Services werd beïnvloed door de lage volumes bij accounttransacties. Mobility & e-Transactional Services profiteerde ook van de goede dynamiek op het gebied van beveiliging en cryptografische oplossingen, evenals van toegenomen ticketvolumes. Alle doelstellingen voor 2024 werden gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.