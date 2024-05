Beursblik: goede jaarstart Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan voorziene resultaten geboekt. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag in een rapport. Shell boekte afgelopen kwartaal een EBITDA van 18,7 miljard dollar, hetgeen 2 miljard dollar meer is dan waar ING en de consensus van Bloomberg op mikte. De operationele vrije kasstroom noemde ING "ook vrij sterk" en "noemenswaardig" beter dan verwacht. Door het nieuwe inkoopprogramma van 3,5 miljard dollar, komt een totaalbedrag aan inkopen van 14 miljard dollar dit jaar in zicht, zo stelde Mulder. Dit bedrag is volgens de analist haalbaar, gezien de sterke grondstofprijzen en de onderliggende ontwikkelingen. De aanjager van de cijfers was de divisie Chemicals & Products, dat een 1,6 miljard dollar hoger resultaat bereikte dan vorig jaar en bovendien 67 procent hoger uitviel dan waar ING op mikte, wijzend op de goede marges en het gunstige handelsklimaat. Integrated Gas presteerde eveneens beter dan verwacht, al was het handelsklimaat minder gunstig dan in het laatste kwartaal van 2023. "Al met al sterke resultaten", concludeerde Mulder, die verwacht dat de consensus met 5 tot 10 procent omhoog kan. ING handhaafde het koopadvies op Shell met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel daalde donderdag evenwel met 0,3 procent tot 33,63 euro. Bron: ABM Financial News

