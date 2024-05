"Brussel onderzoekt o.a. Air France-KLM om greenwashing" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar twintig luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France en KLM, vanwege misleidende greenwashing-praktijken. Dit meldde persbureau Reuters donderdag, na bevestiging van diverse luchtvaartmaatschappijen. Volgens Brussel moeten luchtvaartmaatschappijen duidelijker communiceren over de mate waarin CO2-uitstoot door vluchten kan worden gecompenseerd door getroffen maatregelen. Ook moet wetenschappelijk onderbouwd worden dat duurzame brandstof daadwerkelijk schoon is. Een woordvoerder van Air France bevestigde tegenover Reuters dat de luchtvaartmaatschappij een brief hierover heeft gekregen van de Europese Commissie. Air France zegt de brief te bestuderen om te kijken of er verdere maatregelen nodig zijn. Ook KLM en Lufthansa bevestigden de brief te hebben ontvangen. Brussel heeft zelf geen namen gegeven, gezien het onderzoek nog in een prille fase zit. Bron: ABM Financial News

