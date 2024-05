Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 120 naar 129 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Hoewel de kwartaalresultaten conform verwachting waren, bleek analist Fernand de Boer te spreken over de terugkeer naar volumegroei en een verbetering van de marges. De Boer wees met name op de sterke prestaties bij de hooggewaardeerde segmenten als P&B en TTH. Dankzij de gunstige mix in de prestaties, zag de analist ruimte om het koersdoel te verhogen. De outlook werd gehandhaafd en is dus geen verrassing, stelde De Boer. De analist kijkt uit naar de beleggersdag van het bedrijf op 2 juni. De Boer hoopt dan meer details te krijgen over de strategie om de marges verder op te krikken. Het aandeel DSM-Firmenich verloor donderdagochtend 2,1 procent op 103,45 euro. Bron: ABM Financial News

