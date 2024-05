Valuta: dollar levert bescheiden winst weer in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,07 dollar, nadat de Fed woensdag aangaf dat de balans in een trager tempo wordt afgebouwd. "Voorlopig gebeurt er met de Amerikaanse rente na het optreden van de Fed voorlopig helemaal niets", stelde valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. De Amerikaanse Fed heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten en handhaafde het niveau op 5,25 tot 5,50 procent. Er is volgens de Fed 'geen verdere vooruitgang' geboekt bij het terugbrengen van de inflatie naar de doelstelling van 2 procent van de centrale bank. Voorzitter Jerome Powell stelde woensdag dat de Fed de rente voor langere tijd op een hoger niveau moet houden dan eerder gedacht. Tegelijkertijd blijft de deur naar eventuele verhogingen potdicht, zo merkten economen van KBC op. Erdmann van Ebury ziet de aandacht nu verschuiven naar het banenrapport van de VS over april dat vrijdag verschijnt en waarvoor een groei van 240.000 banen wordt verwacht tegen een groei met 303.000 een maand eerder, bij een stabiele werkloosheid van 3,8 procent en een verwachte stijging van het uurloon van 4,0 procent. De euro koerste donderdag nog geen 0,1 procent lager op 1,0704 dollar. De Europese munt noteerde eveneens krap 0,1 procent lager op 0,8551 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2520 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.