ING aan kop in lichtrode AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager, maar financials onder leiding van ING vonden de weg omhoog. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,3 procent tot 876,07 punten. Volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx zorgde het rentebesluit van de Federal Reserve en de bijhorende persconferentie voor "aanzienlijke volatiliteit" op de beurzen. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde dat de volgende actie hoogstwaarschijnlijk geen renteverhoging zal zijn. "Dit was een van de scenario’s die beleggers in gedachten hadden vanwege de aanhoudende inflatie", stelde beleggingsspecialist Verstraete. "De reactie hierop was significant. De rendementen op Amerikaanse staatsobligaties daalden sterk en de Amerikaanse aandelenindices stegen binnen enkele minuten met ongeveer een procent." De expert van Lynx zag de koersen evenwel sterk draaien, toen Powell aangaf dat het waarschijnlijk langer zal duren voordat de Fed met voldoende vertrouwen een renteverlaging kan doorvoeren Op macro-economisch vlak is de Europese industrie iets minder hard gekrompen dan uit een voorlopige raming bleek. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek te zijn afgenomen van 46,1 naar 45,7. De voorlopige index kwam uit op 45,6. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank signaleerde vooral een snelle afname in nieuwe orders voor de Europese industrie en leidde daaruit af dat een herstel voorlopig niet waarschijnlijk is. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0708. De olieprijzen liepen met twee procent terug. De Amerikaanse tienjaarsrentes stegen licht tot 4,61 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won ING 5,4 procent na cijfers. Barclays zag geen zwakke plekken in de resultaten. ABN AMRO klom daarnaast 3,0 procent. DSM-Firmenich steeg 0,8 procent, na een aanvankelijk lagere opening van vier procent. Degroof Petercam zeg ruimte het koersdoel te verhogen na de cijfers van vanochtend. De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi verloren tot 2,6 procent. Adyen verloor eveneens 2,6 procent. Sectorgenoot Worldline kwam vanochtend met resultaten. Shell verloor 0,6 procent. ING oordeelde dat de energiereus een goede jaarstart achter de rug heeft. De resultaten waren iets beter dan verwacht. In de AMX won AMG 6,1 procent, terwijl Just Eat Takeaway en TKH juist tot 2,5 procent verloren. In de AScX schoot ForFarmers 6,8 procent omhoog na cijfers. Bouwer BAM verloor maar liefst 12,6 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

