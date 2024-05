Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld, nadat de Fed ervoor kiest de rente nog even niet te verlagen, totdat de macro-economisch situatie het toelaat. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 501,90 punten. De Duitse DAX liet een vlakke notering zien op 17.925,45 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,9 procent met een stand van 7.917,30 punten. Op de Britse beurs, die in tegenstelling tot veel andere beurzen woensdag wel open was, steeg de FTSE 0,3 procent naar 8.147,62 punten. De Fed maakte woensdag duidelijk dat een renteverhoging er niet meer gaat komen. Goldman Sachs vond de toon van de Fed in dit licht zelfs milder dan voorheen. De markt schat de kans op een handhaving van de rente bij de volgende beleidsvergadering volgende maand in op circa 86 procent, zo blijkt uit de FedWatch-tool van CME. Olie noteerde donderdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 79,81 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 84,36 dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0704. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0719 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0691 op de borden. Bedrijfsnieuws Hugo Boss maakte over het eerste kwartaal iets betere resultaten bekend dan verwacht. De schuld nam wel toe. Het aandeel noteerde een verlies van 5,9 procent. ABB heeft volgens Berenberg opwaarts potentieel door een verbeterd prijsklimaat en een uitgebreide dienstverlening in elektrificatieprocessen. Volgens de bank uitte ABB zich recent behoorlijk positief. De koers van het Zwitserse technologieconcern noteerde 0,3 procent lager. ING heeft in het eerste kwartaal conform verwachting een lagere winst geboekt, ondanks een flinke sprong in de fee inkomsten, en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 2,5 miljard euro. ING verwacht dat de opbrengsten dit jaar sterk blijven vanwege het positieve renteklimaat, maar zullen wel wat lager uitvallen dan een jaar eerder. ING won donderdag 5,4 procent. ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal van 2024 weer winst behaald en de omzet harder zien stijgen dan verwacht. De staalreus stelde donderdag dat het economisch sentiment onder druk blijft staan met afwachtende klanten, waarbij nog geen herbevoorrading werd gesignaleerd, maar het sentiment lijkt wel een bodem te hebben gevonden. De koers noteerde 1,4 procent hoger. Shell heeft in het eerste kwartaal een hoger dan voorziene winst geboekt. Het energieconcern verwacht voor dit jaar 22 tot 25 miljard dollar aan kosten kwijt te zijn. De aangepaste winst moet uitkomen tussen de 1,7 en 2,3 miljard dollar. Voor heel 2024 rekent de analistenconsensus op een aangepaste winst voor Shell van 2.389 miljoen dollar. Shell noteerde 0,6 procent lager. DSM-Firmenich heeft in het eerste kwartaal van 2024 een lagere omzet behaald, terwijl het aangepaste resultaat ook terugliep. Het aandeel noteerde 0,8 procent hoger. Aedifica heeft in het eerste kwartaal naar eigen zeggen sterke resultaten geboekt. Het bedrijf beweerde donderdag op schema te liggen om de outlook voor 2024 te halen. De koers steeg 0,9 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent naar 5.018,39 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37,903,29 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.605,48 punten. Bron: ABM Financial News

