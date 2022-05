Schade valt nog mee voorbeurs, maar let weer op usual suspects

De AEX-indicatie is -0,9% na een schandalig slechte beursdag in New York, de beroerdste sinds maart 2020.

Recessievrees door cijfers van grutters? Onder leiding van Target (-24,9%) ging die hele sector bij kop en kont de aandelenshredder in. Technologie liet zich echter ook niet onbetuigd.

Europese futures houden de schade nog beperkt: -0,5% à -1,0%

Ja! De Amerikaanse futures plussen 0,2%

In Azië gaan Japan, Hongkong, Korea en Taiwan 2 à 3% nat. China daalt maar enkele tienden. De Hang Seng-techindex staat -4,2% en Tencent doet -7,0% in Hongkong op de cijfers van gisteren. Brand een kaarsje voor Prosus

Knalrode borden, maar geen paniek. De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +18,6% op 31,0

De dollar trok gisteren bijna een cent aan (vandaar mede verschil in dalingspercentages Europa en VS) en zakt nu 0,2% naar 1,049

De Duitse tienjaars rente stijgt drie basispunten naar 1,04% en de Amerikaanse twee naar 2,93%, nadat hier gisteren tien beeps verloren gingen

Goud daalt 0,1%, olie plust ruim een procent en crypto stijgt een paar tienden

De schade opnemen. U ziet de scores van de S&P 500 van top tot bodem op zowel intradag- als slotbasis. Formeel zit de index nog niet in een bear market, maar de stieren zijn hier ook vakkundig verjaagd.



Kijk mee naar de dalers uit de S&P 500 en Nasdaq 100 vlak voor het slot, het is vooral retail waar de sloopkogel doorheen ging. Houd Ahold Delhaize ook maar in het oog.



Nabeurs was er nog een trap na. Cisco haalde wel de verwachting met zijn Q1's, maar skipte de outlook en daar was Wall Street nou net even niet voor in de stemming:



Hier een dwarsdoornede van de Big Board, het is echt waarde versus groei dit jaar. Technologie zit in een diepe bear market, de meeste bedrijven zelfs al sinds februari vorig jaar en dat geldt nu ook dubbel en dwars voor Big Tech. Plaatje is geïndexeerd, u leest de dalingspercentages zo af.



Over angst gesproken, hier de CBOE VIX Index (S&P 500) en de VDAX-New (DAX), ofwel volatiliteit. Die is hoog, maar niet torenhoog, laat staan dat het cijfer op angst of paniek duidt. Ofwel, van capitulatie of witte handdoek is nog geen sprake op de vloer. Daarvoor moet de stop echt uit het bad.



Hier de MOVE, de volatiliteit op de obligatiemarkt. Zelfde verhaal?



Over naar het Damrak. Wie heeft de ondankbare taak op zo'n dag met cijfers te komen? Stiekeme favoriet van mij, Aalberts heeft prima Q1's. Goed, duidelijk, maar wel heel summier. Outlook gehandhaafd. Pluspunt is ook dat de holding de supply chain onder controle heeft.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Unibail, Pharming en Avantium.

Cisco waarschuwt voor lagere omzet dit jaar

Vermoedelijk rode opening AEX door recessievrees op Wall Street

Corbion houdt BAVA voor herbenoeming

Flinke groei voor Aalberts

Ackermans & van Haaren verwacht recordwinst

Drie winkelcentra Unibail krijgen nieuwe naam

Japanse machine-orders stijgen weer

Japanse export stijgt minder dan verwacht

Japanse industrie produceert meer

Europese beurzen openen lager

Beursagenda: Nederlandse bedrijven

Beursagenda: buitenlandse fondsen

Beursagenda: macro-economisch

Beursupdate: AEX op Wall Street

Wall Street onderuit na zwakke resultaten retailers

Olieprijs daalt

Aandeelhouders Pharming akkoord met dividend

Zwakke retailers halen Wall Street onderuit

Europese beurzen sluiten lager

Jaarvergadering Avantium keurt alle voorstellen goed

Het CBS heeft ook nieuws:

De #omzet van de #bouw was in het eerste kwartaal 8,3 procent hoger dan een jaar eerder. Kleine bouwbedrijven tot 10 werkzame personen zagen hun omzet het sterkst stijgen. https://t.co/PkwRu11iTY pic.twitter.com/rs19nMvs01 — CBS (@statistiekcbs) May 19, 2022

Als er sprake is van stagflatie, leest u dat zeker niet hier aan af:

Opnieuw minder werklozen. In april waren er 316 duizend mensen werkloos, is 3,2 procent van de beroepsbevolking.https://t.co/tFF3j8Pbkq pic.twitter.com/swOrpVKXp5 — CBS (@statistiekcbs) May 19, 2022

De AFM meldt deze shorts met wéér...



... PostNL dus, Stijgt er toch nog iets op het Damrak, dan maar.



00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Aalberts Industries NV)

00:00 (Voorbeurs) Resultaten 1e kwartaal 2022 (Aannemingsmaatschappij Cfe NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Brunel International NV)

00:00 Resultaten 1e kwartaal 2022 (NEPI Rockcastle PLC)

00:00 Jaarresultaat 2021/2022 (Gimv Investeringsmaatschappij Voor Vlanderen NV)

00:00 Resultaten 1e kwartaal 2022 (Ackermans & Van Haaren NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Euronav NV)

00:00 Resultaten 1e kwartaal 2022 (Evs Broadcast Equipment SA)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Mithra Pharmaceuticals SA)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Signify NV)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Leasinvest Real Estate SCA)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Amsterdam) (Pershing Square Holdings Ltd)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (B&S Group SA)

10:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (NN Group NV)

10:00 Vastgoed Verenigde Staten - Existing Home Sales Apr 2022 (Verenigde Staten)

22:30 Werkloosheid Nederland - apr 2022 (Nederland)

Verslag van een heel slechte beursdag:

U.S. stocks sank in the biggest one-day declines since June 2020 for the Dow and S&P 500. Results from Target flashed a warning sign that there would be no immediate relief from surging inflation. More here: https://t.co/5DytZ5H3FM pic.twitter.com/FEOyTyZt29 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 19, 2022

Helaas, cijfers slecht ontvangen:

Chinese gaming and social media giant Tencent missed market estimates in the first quarter as China's economic slowdown and a freeze on new game licences weighed on its business https://t.co/xwrNOr4P9a pic.twitter.com/p6VfOpzZGg — Reuters Business (@ReutersBiz) May 19, 2022

Recessie? Dat is de vraag:

WATCH: Shares of Target plummeted 26% after the retail giant reported profit that was half of what it made in the same period a year earlier. The retailer also warned of a bigger margin hit this year due to rising fuel and freight costs https://t.co/27vHXaJHa6 $TGT pic.twitter.com/5rIOav6JWK — Reuters Business (@ReutersBiz) May 19, 2022

Zucht:

NEW: China's Covid lockdowns and Russia's war in Ukraine are some of many short-term disruptions to the economy. The long run doesn't look much better.



Read The Big Take ?? https://t.co/bcC0p5JWgV — Bloomberg (@business) May 19, 2022

Charlie heeft altijd à la minute dit soort data:

The S&P 500 closed down 4% today, its largest decline since June 11, 2020. History of large down days by year going back to 1928...$SPX pic.twitter.com/G0k6R3bgVd — Charlie Bilello (@charliebilello) May 18, 2022

Idem dito voor Target, de ergste twee dagen sinds die beruchte krach najaar 1987. En dit is een defensief aandeel.

Target is down 25% today which is its 2nd largest decline ever. #1 was the 33% decline during the 1987 "Black Monday" Crash. $TGT



Charting via @ycharts pic.twitter.com/sAmFhOObLK — Charlie Bilello (@charliebilello) May 18, 2022

Over en uit. En het bekende hullie hebben het gedaan. Let u vooral op stablecoin tether, de grootste:

Novogratz breaks silence, calls #Luna ‘big idea that failed.’ Billionaire blames macro environment for cryptocurrency tumble. Galaxy founder said Luna tattoo is a reminder of ‘humility’ https://t.co/jrKv6i5DsK pic.twitter.com/jWEkQ12cNm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 18, 2022

Oh, vandaar die rente gisteren:

US 10y yields plunge almost 10bps after strong demand for an auction of 20y bonds underscores recession fears and investors are just looking at Target (and Walmart) and deciding to de-risk further. pic.twitter.com/on7vKTlG4x — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 18, 2022

Niet mee doen aan de Ruslandboycot, geen belasting betalen: het cryprowereldje heeft eigen normen:

The IRS may be missing out on $50 billion a year in unpaid crypto taxes—and a crackdown is underway (via @CNBCMakeIt) https://t.co/MNHLnuHkuM — CNBC (@CNBC) May 18, 2022

Wieken ze ook cash flow bij elkaar?

Offshore wind power installations will increase nearly nine-fold this decade as the world pours $1 trillion into the industry, consultancy Wood Mackenzie estimates (via @climate) https://t.co/HqF68VgFNB — Bloomberg Markets (@markets) May 19, 2022

Dit. Sommige dingen veranderen nooit.

Dit is wel weer uit het boekje. De handelaar-grijpt-vertwijfeld-naar-hoofd foto's op de networks en een goeroe op pole die roept dat het allemaal nog véél erger wordt. Screendump CNBC https://t.co/Fm47m8TxcF pic.twitter.com/ziN6YOdKQX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 18, 2022

Tot slot, grote ondernemers zien dingen die wij eenvoudige stervelingen niet zien.

I have this old 2006 BusinessWeek framed as a reminder. The “risky bet” that Wall Street disliked was AWS, which generated revenue of more than $62 billion last year. pic.twitter.com/ccF0nCOkhu — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 18, 2022

