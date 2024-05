Beursblik: resultaten ArcelorMittal beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter gepresteerd dan verwacht, waarbij vooral de EBITDA flink hoger uitviel. Dit oordeelde analist Stijn Demeester van ING donderdag in een rapport. De EBITDA viel met 2 miljard dollar circa 34 procent hoger uit dan een kwartaal eerder en overtrof met 8 procent de consensus, zag Demeester. De resultaten werden ondersteund door hogere spreads dankzij een herstel van de staalprijzen. Alle staalproducerende regio's presteerden sterk, aldus ING, vooral Noord-Amerika en Brazilië. De vrije kasstroom viel wel wat tegen, na een stijging van de schuld met 65 procent vanwege een seizoensgebonden stijging van het werkkapitaal en andere kosten. De consensus van een EBITDA dit jaar van 7,3 miljard dollar noemde Demeester terughoudend in het licht van het resultaat van 2 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. ING handhaafde het koopadvies op ArcelorMittal met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,7 procent tot 24,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.