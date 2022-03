Ineens is het lente voorbeurs, maar the wall of worry is er nog

Daar gaat ie weer, waar komt die nou weer vandaan? De AEX indicatie is liefst +1,8% na weer een rood dagje Wall Street. Er is geen opvallend nieuws, dus zeg het maar.

Dit? De markten blijven volatiel door die oorlog en wellicht ook tot we beter beeld hebben van hoe die in de economie en bedrijfsomzetten, -winsten, -marges en -kasstromen hakt. Risk-off voor aandelen nu, die de rentes niet bevestigen en het is nu niet te zeggen welke sectoren en aandelen er zo uit springen.

Europese futures open heel wisselend van 1% tot ruim 2%

De Amerikaanse futures doen een paar tienden hoger

In Azië kleuren China, Japan en Korea rood, Taiwan groen. Tencent staat -0,8% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) deed -3,6% op 35,1

De dollar is weer tot boven 1,09 gezakt, nu -0,1%

De rentes dalen twee basispunten

Goud doet -0,3%, olie stijgt een 0,5% à +1,0% en crypto laat een heuse rally zien met procenten winst. Zo meer.

Oh wacht, misschien is dit een leuke omschrijving:

Finance is not a dead language so it seems. A kangaroo market… pic.twitter.com/1F3bavjZCQ — AlyssaGammoudy (@AGammoudy) March 9, 2022

Het r-woord valt steeds vaker. De koersen duiden er wellicht ook op. Her en der zijn er al bear markets van meer dan een jaar, veel brede marktindices flirten daarmee of zitten er al in en de trends zijn neergaand.

Analysts warn of recession if oil prices continue to surge further into 'uncharted territory' https://t.co/B3lFJ6Ddv3 — CNBC (@CNBC) March 9, 2022

En toch, met heel vele gillende koersen her en der, dikke dalers, veel volatiliteit en 1001 issues die aandelen parten spelen, valt de schade op haar allerbreedst nog mee. Dit is de MSCI World Index in euro's. Ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand, lijkt het plaatje bijna te zeggen.

Let wel, de index bestaat voor 60% uit Amerikaanse en dus in dollars genoteerde aandelen. Dat scheelt even in de huidige markt. Voor de AEX is dit maximale dalingspercentage -21,3% en de S&P 500 -10,7% in eigen valuta.



Hier ziet u olie, WTI (oranje) en Brent. Succes met tanken vandaag.



Short gaan is risicovol. De commodity-markt is dat ook. Nikkel is dan weer meest volatiele metaal future. En toen ging de telefoon...

The price of Nickel. No that's not a new crypto. It is actually something, a metal.

Trading is halted on the LME.

A Chinese trader was short and has now a U$ 8 bln loss. pic.twitter.com/E4bMfEz4CC — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 9, 2022

Nog een grote kans en risico is deze week crypto. Nog deze week komt president Joe Biden met regulering en daar wordt flink over gespeculeerd. Gisteravond stond volgens CNBC even een reactie van minfin Janet Yellen op de site van Treasury, dat zij de plannen er goed uit vindt zien. En toen was het weg.

Sorry, ik kan dat bericht niet meer zo snel vinden, maar hier bitcoin (oranje) en ethereum bewegen er op los.



Zijn er ook nog cijfers op het Damrak, Basic-Fit is door de duizend clubs heen. Veel coronaschade, de cijfers zijn wel en niet volgens verwachtingen, maar het bedrijf houdt vast aan haar outlooks en zegt dat ze er nu veel nieuwe klanten bij krijgt.

De opening:



De rentes:

En dan nog even dit

Weer rood:

Wall Street's main stock indexes ended lower as the U.S. banned Russian oil and other energy imports over Moscow's invasion of Ukraine https://t.co/w82gRJBWDB pic.twitter.com/1XMQBhd0Xh — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2022

Hier ook hoor:

Oil’s relentless surge above $125 a barrel threatens to stoke inflation across Asia, forcing central banks to decide whether to respond by tightening policy, or hold off amid the blow to economic growth https://t.co/ZcnWnOmaZw — Bloomberg Markets (@markets) March 9, 2022

Zucht:

Oil extends rally after U.S. bans Russian imports, prompting supply fears https://t.co/Rtp6RFShpa pic.twitter.com/psDqlS4xE3 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2022

Margin calls:

Commodities market volatility sparks spillover concerns https://t.co/fNfidMYUO0 pic.twitter.com/EFnIJR9QfQ — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2022

Morgan Stanley schat dat alleen al de nickel prijsstijging extra kosten van $1000 per auto oplevert:

Nickel's price surge could threaten automakers' ambitious electric-vehicle plans https://t.co/wwXfJ4sbTc — CNBC (@CNBC) March 8, 2022

Aangekondigd voor deze week:

Bitcoin climbs back above $41,000 amid a sharp rally in digital tokens. Investors are waiting for President Joe Biden’s executive order, which will outline the U.S. government’s strategy for cryptocurrencieshttps://t.co/RwbtGEsMqK — Bloomberg Markets (@markets) March 9, 2022

Nieuwe bullen:

Here's everything Apple just announced: A new iPhone, iPad Air, Mac Studio computer and more. #AppleEvent https://t.co/GxVMXuBqC1 — CNBC (@CNBC) March 8, 2022

ING en SocGen zijn de anderen:

UniCredit flags up to $8 bln in losses on Russia, prudent on buyback https://t.co/gmvUpO9MKy pic.twitter.com/7ENBASM2Vl — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2022

Toch:

McDonald's, PepsiCo, Coca-Cola and Starbucks stopped sales of their best-known products in Russia, offering a united rebuke of the war on Ukraine by companies that define America for much of the world https://t.co/NVdlJI0sud pic.twitter.com/q40XWu1DgQ — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2022

Veel plezier en succes vandaag.