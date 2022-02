Zeg maar gerust cijfers van trio DSM, Randstad en OCI

OCI lijkt nu op ArcelroMittal, IMCD is een vergelijkbaar aandeel als DSM en AkzoNobel zit denk ik tussen Randstad en DSM in (weinig waarde scheppen, maar wel altijd dividend).

In ieder geval zet OCI een mooie stap om zogezegd een écht aandeel, met echte return te worden. Noem het een stapje hoger in die cyclische hiërarchie. Zoals Randstad bijvoorbeeld, dat vandaag ook cijfers heeft en daar zelfs een all-time high op neer zet. Gefeliciteerd zeggen we dan.

Want het bedrijf communiceerde gisteren nabeurs voor haar doen historische cijfers. Het puur cyclische aandeel, waarvan u altijd puur afhankelijk was van de koers, wordt nu een cyclisch aandeel mét aandeelhouder-return.

Formeel zijn er drie cyclicals vandaag met cijfers op het Damrak, maar ze laten zien dat er cyclicals, cyclicals en cyclicals zijn. Bezit van de zaak is einde vermaak, dacht ik vanochtend even toen OCI weg zakte na een vlammende opening.

Auteur: Arend Jan Kamp

