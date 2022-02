Wat. Een. Markt! Lekker groen voorbeurs na Het Wonder van Amazon

quote: Nuchtertransparant schreef op 4 februari 2022 09:25:

[...] Een beetje zoals ons slavernij verleden en de VOC ?!

Meer als de Tilburgse textielindustrie vroeger. Die lieten hun arbeiders ook in een kruik plassen en gebruikten de urine later ook nog eens in hun proces (om de wol te ontvetten). Daarom worden Tilburgers ook kruikenzeikers genoemd.Maar Bezos is natuurlijk wel een genie. Hij begon met boeken en cd's omdat die gemakkelijk te versturen zijn, maar dacht al veel verder toen nog niemand anders dat deed. Toen ze altijd enorme verliezen maakten en de hele beurs daarvan in paniek raakte, bleef Bezos ijskoud. Die wist waar hij mee bezig was. De website van Amazon is altijd top geweest. De logistiek ook, ik heb nog nooit een bestelling te laat gekregen. En hun assortiment is gewoon compleet. Als het niet te krijgen is bij Amazon, dan kan je wel zowat ophouden met zoeken.Het is natuurlijk een gierig bedrijf, misschien wat op het overdrevene af, maar zo zijn er nog wel meer. Bij Walmart is dat niet veel anders. Bij Thuisbezorgd zijn de arbeidsvoorwaarden ook niet geweldig. En van uber wordt de FNV ook niet heel erg vrolijk geloof ik. Ze laten wel een hoop mensen een centje verdienen die die kans anders niet hadden gehad.