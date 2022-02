Wat. Een. Markt! Lekker groen voorbeurs na Het Wonder van Amazon

De AEX indicatie is +0,8%, want na een dramatisch dagje Wall Street was het inderdaad Amazon dat de koersen rechtsomkeert deed draaien. Wat een U-turn!

De Europese futures openen een zwik tienden hoger

De Amerikaanse trappelen, de Nasdaq 100 future staat zelfs +2%

Azië kleurt overwegend groen, China is nog dicht, maar Hong Kong is weer open: +3,3%. Tencent staat +1,5%

De volatiliteit (VIX Index) deed - viel nog mee? - +10,2% op 24,3

En nu opgelet, de dollar. Of moet ik euro zeggen? Er staat alweer 1,146!

De rentes tikken weer een basispuntje bij

Goud en olie doen hoger en crypto dikt zelfs hele procenten aan

TomTom is de enige met cijfers bij ons vandaag en die zijn niet goed. Alle cijfers stellen teleur, de outlook ook, onder meer door aanhoudende supply chain issues. De vrije kasstroom is wel een dikke meevaller.

Ongelooflijk, nabeurs New York vlogen onder leiding van Amazon de koersen compleet de andere kant uit:

Amazon mistte ook de verwachtingen gisteravond, maar lucratieve adds, web services en verhoging Prime abonnement stalen de show:



Snap maakt de eerste winst ooit en... dan is de koers tot zoiets in staat. Opvallend, een dag na Meta ziet u al waar een deel van die gemiste reclame-inkomsten zijn gebleven: onder meer bij Amazon en Snap.

En dit is het resultaat. Ruwweg +6% en -6%, een week uit het leven van de Nasdaq 100 mini future. Wijst u Meta en Amazon maar aan:







Nog een plaatje, de euro is niet te houden. Zie ook de rentes, de markt gaat écht uit van toch een EU renteverhoging nog dit jaar? Ik kan dit anders niet plaatsen.



De opening met lekker veel groen. Niettemin is de kou nog lang niet uit de lucht voor de AEX. Het blijft touwtrekken tussen beren en stieren, of de opgaande trend intact blijft, of dat we een neergaande en bear market in gaan. Daar zitten we misschien al sinds november in, maar dat is pas zo bij -20% vanaf de top.



De rentes doen nu niet veel, maar houd ze in de gaten:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een groen AC Mittal, een belang in Galapagos en opdracht Envipco:

07:56 Resultaten Sanofi trekken aan

07:47 ArcelorMittal versnelt vergroening Franse productie

07:18 Rode cijfers TomTom

07:14 Europese beurzen openen hoger

07:01 388 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

03 feb EcoR1 Capital vergroot belang in Galapagos

03 feb Envipco haalt nieuwe opdracht binnen

03 feb Ford buigt verlies om in winst

03 feb GoPro overtreft winstverwachting

03 feb Eerste winstgevende kwartaal voor Snap

03 feb Amazon overtreft winstverwachting

03 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

03 feb Wall Street fors lager gesloten

03 feb Olieprijs hoger gesloten

03 feb Wall Street koerst af op lager slot

03 feb Europese beurzen lager gesloten

03 feb Tech trekt AEX flink in het rood

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is verrassend dun, maar kent wel het Payroll Report, ofwel de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over januari:

07:00 TomTom - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Sanofi - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Royal Caribbean - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:00 Chinese beurzen dicht

08:00 Fabrieksorders - December (Dld)

08:45 Industriële productie - December (Fra)

11:00 Detailhandelsverkopen - December (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Januari (VS)

Hier is de consensus, let ook op lonen arbeidsparticipatie.

En dan nog even dit

Wat een dag weer en om 22:00 uur was alles weer koek en ei:

WATCH: U.S. stocks slumped after Facebook-owner Meta Platforms' dour forecast sent its stock plummeting and halted a nascent recovery built on upbeat earnings from big tech companies https://t.co/Ih8gdWG5rH pic.twitter.com/kBQo2jw6CA — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2022

Het Payroll Report vandaag:

The U.S. job market is going through a great reshuffling – about 4 million Americans on average quit their jobs each month in 2021 as people took advantage of a tight labor market to move into jobs with better pay, more flexibility or to try something new https://t.co/QoJJJZuzcP pic.twitter.com/rKH5Vs9nIV — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2022

Jaja:

WATCH: Meta was set to lose a fifth of its market value, erasing about $200 billion, which would shave off nearly a full percent from the Nasdaq Composite index's market value and about 0.5% from the S&P 500 https://t.co/cYLlWaDbed pic.twitter.com/UvFiNfhi5r — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2022

Inderdaad een zeldzame mokerslag:

Meta's tumble reflects acute indigestion in U.S. stock markets, fed by the prospect of rising rates extending to London and the euro zone, @johnauthers says https://t.co/n7bqVcRv23 via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) February 4, 2022

Het cijferseizoen duurt nog lang:

Earnings whiplash points to more volatility for U.S. markets https://t.co/5FD5sHiK0Q pic.twitter.com/fHyEwSchoI — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2022

Nog meer hierover:

The wild volatility in Big Tech stocks is hitting low-cost index funds, ETFs and 401(k) favorites https://t.co/0YTsyS5kmV — Bloomberg Wealth (@wealth) February 3, 2022

De lijstjes, zo slecht is Meta nou toch ook weer niet...?

Wat een tent:

Amazon Net Income (Millions)

'21: 33,364

'20: 21,331

'19: 11,590

'18: 10,070

'17: 3,033

'16: 2,371

'15: 596

'14: -241

'13: 274

'12: -39

'11: 631

'10: 1,152

'09: 902

'08: 645

'07: 476

'06: 190

'05: 359

'04: 588

'03: 35

'02: -149

'01: -567

'00: -1,411

'99: -720

'98: -125

'97: -31 — Charlie Bilello (@charliebilello) February 3, 2022

BlackRock duikt al meteen in de concurrent van Meta:

BlackRock has made its debut on TikTok https://t.co/GwIT7rOjcO — Bloomberg Wealth (@wealth) February 3, 2022

Tot slot nog even dit. Geen idee wie of wat Jeff Bezos voor man is, maar dat continu bashen van topondernemers in ons land... Je begint met niks, bouwt een tent van $1,6 biljoen met 1,3 miljoen personeelsleden en allerlei mensen die weinig of niks met hun leven doen, gaan je de maat nemen.

Nog even dit, omzet #Amazon in 2021 was $469,8 miljard.



$469,8 miljard



Vertrokken CEO #JeffBezos kan geen goed doen in de publieke opinie, maar iedereen koopt wel bij zijn tent.



Daarom houd ik mede vd beurs. Met portemonnee redeneren mensen vaak tikje anders dan met mond — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 3, 2022

Veel plezier en succes vandaag.