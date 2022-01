Over de cijfers van Apple, Fed put en Buffett

Zie de brede marktcapriolen en de hela hola vola sinds vooral vorige week vrijdag: de cijfers van Apple komen vanavond op een gevoelig moment.

#Apple is met $2,6 biljoen grootste aandeel ter wereld en kán om 22:30u markt maken of breken met cijfers. Dit verwacht de markt. Het draait zoals altijd weer om iPhone verkopen, China, marges, outlook (en hoe hard supply chain issues etc er in hakken) #AEX

En niet alleen gevoelig omdat er veel volatiliteit en knalrode aandelen zijn - vooral heel dure. Zie de laatste alinea in de analyse van deze Bloomberg-anchor hieronder. Van de week schreef ik naar aanleiding van bijvoorbeeld Adyen, ASML en Nvidia dat niet zozeer de koersen, als wel de waarderingen dalen.

Ik bedoelde daarmee dat de omzet-, winst-, marge- en cash flow-lijntjes van de kwaliteits(technologie)-aandelen onverdroten doordenderen, maar dat alleen maar de koers omlaag gaat. En flink ook. Ergo, ze worden snel goedkoper. De koersen van aandelen met alleen een mooi verhaal zijn vaak nog erger de pisang.

Wat moet die minimaal gehalveerde fondsen nu als geheel ook snel terugbrengen, want slechts een minderheid slaagt als bedrijf. Joe Weisental verklaart de Fed put (gratis geld) tot verleden. Met gratis geld wilt u wel fantasierijke aandelen financieren. Vooral al ze steeds hoger gaan, want dat neemt alle zorgen weg.

WHY THE FED IS BETTING IT CAN IGNORE THE STOCK MARKET



In today's @markets newsletter, I wrote about why Powell & co aren't worried about a selloff right now, and how this hiking cycle isn't like the last one.



Get the newsletter here: https://t.co/Pl5nZqsNJq pic.twitter.com/65xuSA4wOw — Joe Weisenthal (@TheStalwart) January 27, 2022

De echte groei-tech zit alleen al bijna een jaar in een bear market. Wie weet gaat het nog geld of rente kosten om erin te beleggen. Wilt u ze dan nog? Kortom, u moet wellicht even of lang boter bij de vis- en niet cash burn-tech hebben. Die met een echte business en niet alleen een mooi verhaal en veel fantasie.

Zoals Rivian à 55 miljard dat naar een weekproductie van 50 naar 200 van die pick-up trucks gaat. Doen Toyota en VW binnen een uur. Zelfs Tesla lukt dat tussen twee tweets van Elon door. Of wat dacht u van Peloton dat niks meer produceert, omdat er even geen vraag naar hometrainers is. U weet de koers ook. Horror.

Terug naar Apple, weet u wie er ook dik in zit? En dan weet u dat er aandeelhoudersreturn is, want deze meneer gelooft niet in beurssprookjes. Wel in cash flow. De analisten zijn trouwens ook razend enthousiast over Apple, er staat niet één sell uit. Hoe zou dat nou toch komen?

Zeker bij Adyen en wat minder bij ASML en Nvidia, om ze weer te nemen, die nog dividend betalen, moet u het verder vooral van de koers hebben. Bij Apple staat de kassa 24/7 helemaal voor u als aandeelhouder te ka-chingen. Het fonds combineert heeft het beste van twee werelden: groei en waarde.

Sorry, oranje is koers, blauw is dividend per aandeel en groen is aantal uitstaande aandelen #Apple

Is dat u allemaal nog te risicovol, dan kan u ook helemaal voor yield gaan. ETF's en losse aandelen, deze meneer heeft me daar toch een lijsten met titels en misschien ideeën. Een jaar geleden - GameStop nam de aanloop naar die $480 - was hij hiermee nog uitgelachen. Net als Buffet en Charlie Munger toen.

Please also check the list of Dividend Champions, which includes all US companies that have managed to increase dividends for at least 25 years in a row



It is not just limited to S&P 500 companies, like the Dividend Aristocrats Listhttps://t.co/LjUbWm4fd9

Intussen is in het afgelopen jaar velen het lachen vergaan en gniffelen nu anderen. Dit is wel een heel opvallend voorbeeld hiervan. Wie kan raden hoe we over een jaar denken, voelen, praten en beleggen kan heel rijk worden.