Adyen en Nvidia: niet koersen dalen, maar waarderingen

Hoewel er maximaal ruim 40% vanaf de top van de koers af ging, is Adyen, het duurste (serieuze) aandeel op het Damrak... Nog steeds duur?



Hoe ik hierop kom: zie onderstaande tweet van gisteravond. Dat laconiek slik ik in, want dat is uit den boze op de beurs. De daling of correctie kan ook nog duiden op een recessie in de loop van dit jaar. Of stagflatie, of noem nog een nare term. Is dit alleen geen droomdaling voor ons beleggers? Want dalende koersen en stijgende winsten...

Waarderingskwestie

Merk op dat net als bij Adyen de winst- en omzetlijntjes van Nvidia onverstoorbaar doorstijgen, alsof er niks aan de hand is. Bedrijfsmatig lijkt dat ook zo voor ons buitenstaanders. Ja, het aandeel is een stuk goedkoper geworden en daarom komt de daling op mij over als een waarderingskwestie.

Waarom ik laconiek ben over daling? Neem #Nvidia bijv: omzetten en winsten door dak, koers in shredder. Ergo, dit dure aandeel wordt rap goedkoper. Komt -8% (!) van vandaag nog bij. Bedrijven met fantasie, maar zonder omzet en winst is ander verhaal. We gaan zien hoe anders #AEX pic.twitter.com/iJSn5Zn8qY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 24, 2022

De vraag is wat voor waarderingen the new normal zijn en we gaan inprijzen, nu termen als monetaire verkrapping, inflatie, rente, loonsverhogingen en wat al niet meer uit de mottenballen worden getrokken. Zo is nu gewoon nog niet te bepalen of Adyen en Nvidia een koopje zijn, of nu nog (veel) te duur.

Van hip en hot naar horror en hallucinant

Een ding dat wel duidelijk is gezien de koersimplosies, is dat technologie en groeiaandelen zonder zulke mooie winsten, omzetten en zelfs aandeelhouders-return niet langer meer hip en hot zijn, maar horror en hallucinant.



Exemplarisch dit? We slikken de mooie verhalen niet meer voor zoete koek...

Ja, de fantasie kennen we. Graag nu boter bij de vegavis, zegt de markt? #BeyondMedat pic.twitter.com/PVVx56vHGx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 25, 2022

En zo kom ik bij dit grafiekje en dit punt uit. Jarenlang klaagden we dat de centrale banken met hun verruiming koersen en waarderingen oppompten. Nu gaan ze afbouwen, komen de waarderingen af en is het weer niet goed :-) Zagen en klagen zit ons nu eenmaal in het beleggersbloed.