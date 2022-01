De rente breekt een belangrijke barrière

De Nederlandse rente passeert alle toppen van afgelopen twee jaar. Technisch wordt hiermee definitief de weg naar boven ingezet.

'Ik had het toch voorspeld' zo zou ik deze blog kunnen beginnen. Maar dit is slechts de halve waarheid. Het is inderdaad zo dat ik een stijgende rente verwacht, maar dat zeg ik al heel erg lang.

Al in april 2020 luidde mijn stelling: 'Alles in het technische beeld wijst erop dat we de komende tijd een hogere rentestand zullen hebben. De visie was goed, maar qua timing zat ik er volledig naast.

Hogere rentes

Hoe dan ook, technisch eindigt thans het tijdperk met negatieve rentes. Voor de overheid is er geen gratis geld meer beschikbaar, jammer hoor Sigrid. De komende jaren zullen de rentes zeer waarschijnlijk veel hogere niveaus opzoeken.

Ook huizenkopers moeten er aan wennen. Het hypoteekwalhalla behoort vanaf nu tot het verleden. Ik zou overigens niet verbaasd zijn als de huizenprijzen weer normaliseren en dat de overspannen huizenmarkt gaat afkoelen.

Pensioenfondsen kunnen weer indexeren

Overigens kunnen boomers en pensionado's weer opgelucht ademhalen, want hun pensioenfondsen kunnen eindelijk weer gaan indexeren.

Nog even in herinnering: de Europese kapitaalmarktrente is vooral onder ECB-president Draghi fors gedaald. In Nederland van bijna +3,75% (top 2011) naar -0,60% (bodem augustus 2019: historisch dieptepunt)

Ik beoordeel de grafieken van de Nederlandse kapitaalmarktrente op basis van de korte, lange termijn en de meerjarige ontwikkelingen.

Korte termijn: Nederlandse kapitaalmarktrente breekt vorige top

Op korte termijn is er weer sprake van stijgende rentes.De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft de vorige top van begin november duidelijk gebroken. Daarmee is er duidelijk sprake van een technische signaal.

Dit duidt op korte termijn op hogere rentes. Eerder zagen we, na het low rond -0,38% in augustus, op -0,25% in december een hogere rentebodem. Vanuit een technisch perspectief wijst dit doorgaans op bodemvorming

De recente uitbraak maakt opwaarts potentieel vrij richting de weerstand van 0,21% (de top van 3 mei 2019).

Lange termijn: Nederlandse kapitaalmarktrente weer boven 0%

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente heeft tussen 0% en 0,06% meerdere rentetoppen gebroken. Technisch wordt hiermee een solide bodemformatie opwaarts voltooid.

De rente had al eerder rond -0,38% en -0,25% twee hogere bodems gevormd. Dit signaleerde een serieuze technische draai naar boven in het renteverloop.

Als we alle signalen op een rij zetten:

Ten eerste is de dalende trend vanaf 2018 gebroken.

Ten tweede zorgden hogere bodems voor een opwaartse draai

Ten slotte is nu ook de barrière rond 0,06% gebroken

Ik verwacht dat de huidige rentestijging zal doorzetten. Na een overtuigende doorbraak boven de weerstand van 0,06% wordt 0,67% het volgende opwaartse koersdoel.





Meerjaren grafiek Nederlandse rente

De Nederlandse 10-jaarsrente op onderstaande grafiek is bezig een solide bodempatroon opwaarts te voltooien.

Nu de toppen van de afgelopen twee jaar, rond 0% en 0,06%, breken komt de zijwaartse range tussen A-A' en B-B' technisch ten einde.

De technische signalen: