AEX zet dalend trendje onder druk

Het sentiment op de internationale beurzen lijkt ten goede te kantelen. Technisch is het proces van herstel medio december ingezet, zij het met horten en stoten. De meeste aandelenbeurzen zijn deze maand zo'n 5% hersteld, waarbij technologie iets achterbleef.

Berichten dat Omikron aanzienlijk minder ziekmakend is dan de Deltavariant zijn verantwoordelijk voor de recente activiteit van koopjesjagers. Wellicht was mijn putje voor in het kerstpakket iets te voorzichtig, maar het dalende trendje van de Nederlandse beurs is nog steeds niet verlaten.

De AEX-index test nu wel de bovenkant van het neerwaartse trendkanaal. Behulpzaam is ook de oversold-conditie die recent is opgetreden. Deze geeft aan dat de daling overtrokken was.

Vandaag bekijk ik de korte termijn van de AEX, en de oversold-conditie vanuit de RSI.

AEX zet neerwaarts trendkanaal onder druk

De Nederlandse beurs laat een licht dalende trend zien. Op korte termijn wordt de bovenkant van dit neerwaartse trendkanaal getest, zelfs al nipt gebroken. Wel valt op dat de toppen en bodems in elkaar beginnen over te lopen, wat duidt op bescheiden verkoopdruk.

We blijven echter voorzichtig zolang de dalende trend niet overtuigend is gebroken. We handhaven de steun rond 751,06 punten (bodem van 6 oktober). Alleen als de AEX-index erin slaagt boven weerstand 809,16 punten (top van 8 december) uit te breken, zou het technische beeld opklaren.

Relative Strength Index (RSI) slaat uit naar 'uitverkocht'

De Relative Strength Index is recent uitgeslagen naar een oversold-conditie. De stand van een paar weken geleden, ruim onder 30, wees erop dat de daling overdreven was.

Recent heeft de RSI zelfs een eerste hogere bodem neergezet, terwijl de AEX nog een lagere bodem vormde. Dit wijst op bodemvorming.

Uitleg Relative Strength Index (RSI)

De RSI is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uitverkochte (oversold) condities gevonden worden. Deze situatie treedt op bij waarden onder 30. Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op wanneer de AEX nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen, zoals nu. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.