Putje in het kerstpakket, als bescherming

De technische haarscheurtjes worden groter, wellicht biedt een put in het kerstpakket u wat rust tijdens de feestdagen.

Beleggers waren de afgelopen tijd al kopschuw door mogelijk vroegtijdig ingrijpen door de Federal Reserve, het nieuwe omikron-virus en nu ook nog tegenvallende Amerikaanse banencijfers.

Maar er doemen meer bedreigingen op, zoals de druk van de Chinese Communistische Partij op Chinese bedrijven om delisting aan te vragen voor de Amerikaanse beurs. En, enigszins onderbelicht, de militaire bewegingen aan de grens van Oekraïne.

'Every rally climbs a wall of worry' is mijn lijfspreuk, maar dit is wel heel veel om je over te worriën.

Haarscheurtjes



Ik ga uiteraard niet over deze ontwikkelingen, maar ik maak me er best wel zorgen over hoe de beurzen hierop reageren. Tot dusver was de technische schade vooral voor de korte termijn, dus te overzien. Maar stilletjes aan beginnen de haarscheurtjes ook op de lange termijn op te vallen

Op de een of andere manier lijkt vorige week elke tussentijdse opleving op verkoopdruk te stuiten. Op de lange termijn valt als eerste verzwakking bij de AEX op, die de uptrend breekt.

Putje als bescherming

Dit zelfde beeld zie ik ook op andere grote westerse beurzen. Wellicht verstandig om een putje voor uw kerstpakket aan te schaffen, als bescherming voor mogelijke calamiteiten.

Ik wil benadrukken dat ik niet 100% zeker weet of er een grote daling aankomt, maar zie de haarscheurtjes wel groter worden.

Vandaag de AEX kort en lang.

AEX lang

Hieronder de grafiek van de AEX, waar elk verticaal staafje het high en het low van die week weergeeft. Op de onderste helft de overbought/oversold indicator. De eenjarige AEX-uptrend breekt, wat technische schade oplevert.

Indien we klassiek het patroon van toppen en bodems volgen is er nog niets aan de hand. De laatste top (horizontale groene lijntje) van 829,66 punten (gevormd op 18 november), ligt boven de vorige top (800-801 punten).

De laatste bodem (rode lijntje) ligt op 751,06 punten (de bodem van 8 oktober), dus nog boven het vorige low van 713,94 punten (van juni).

Op de overbought/oversold indicator wordt al een eerste lagere top (blauwe pijl) gevormd, terwijl de AEX nog wel hogere toppen neerzet (829,66 boven 800-801).

Conclusie: Er zijn nog geen harde verkoopsignalen, maar het piept en kraakt aan alle kanten. Met een put zit je met kerst goed.



AEX kort

Het correctieve neerwaartse patroontje is nog steeds niet verlaten. Op de AEX-grafiek baren de twee gaps mij nog steeds zorgen.

Gaps zijn koershiaten op de grafiek, hieronder afgebakend met de rode en paars horizontale lijntjes.

Een gap wijst doorgaans op dynamische marktomstandigheden en vertegenwoordigt, onder bepaalde omstandigheden, een stevige verkoopdruk boven de markt.

Vooral de tweede gap (van vrijdag 26 november) is cruciaal, omdat deze is gevormd tijdens de doorbraak onder de steun van 801,26 punten.

Belangrijke kenmerken van deze gap:

Op 23, 24 en 25 november lagen de intraday lows op respectievelijk 801,50, 795,28 en 803,78 punten.

Het hoogste punt van vrijdag 26 november lag op 793 punten.

De afstand tussen het high 793 en het low 795,28 punten vormt de grafiek een gat (koershiaat), in het jargon een gap.

Daarbinnen zijn geen transacties tot stand gekomen, wat op veel dynamiek duidt.

Dergelijke gaten in de grafiek komen vaak voor op belangrijke technische punten.

Het hoogste punt vorige week maandag 29 november (Red Monday) lag rond 793,76 punten, dus aan de onderkant van de eerste gap.

In de dagen daarna, is dit high niet meer overwonnen, waardoor de gap zichtbaar blijft.

Beleggers maken dat zij wegkomen, in elk geval traders en speculanten.

Zij zorgen tijdens de lichte rallies voor verkoopdruk.