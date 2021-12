Bescheiden verrassingen voorbeurs en oh oh, Little Tech

De AEX-indicatie is zo vlak als ons land na een moeilijk Wall Street, waar vooral Little Tech het weer voor de kiezen kreeg. Hier ga ik zo even op door.

Europese en Amerikaanse futures open met de hakken over de sloot hoger

Japan valt mee, maar Azië staat beduidend lager

De dollar trekt ietsie aan tot 1,128

De rentes liggen zowaar een keer vlak, allemaal

Olie stijgt net, goud ligt vlak en crypto staat iets lager

Lastige markt? Vind is wel. De indices zoeven niet zomaar de dip er weer uit, zoals we dit jaar gewend zijn geraakt. Zie ook bij ons de wispelturige chippers maar. In één keer weer omhoog is er niet bij. Intussen is er zeg maar aan de andere kant van de technologiebeurs een waar drama gaande.

Bij ons hebben pure groeiers Just Eat Takeaway, CM.com en InPost het heel lastig. Fastned zijwaarts onverdroten verder, dat wel.

Many of the best performing growth stocks from 2020 are down in 2021...https://t.co/fE4FH3Lp05 pic.twitter.com/WAiHzVltmz — Charlie Bilello (@charliebilello) December 13, 2021

Wat dacht u van meme-aandelen? Gisteren ging het ook weer met double digits omlaag:

Amerikanen hebben wellicht ook even geen geld om op Robinhood met stuntaandelen te spelen. Robinhood zelf is ook al gehalveerd sinds de beursgang trouwens en Coinbase bakt er ook niks van.

Price increases over last year (CPI report)...

Gasoline: +58.1%

Used Cars: +31.4%

Gas Utilities: +25.1%

Meats/Fish/Eggs: +12.8%

New Cars: +11.1%

Overall CPI: +6.8%

Electricity: +6.5%

Food at home: +6.4%

Food away from home: +5.8%

Apparel: +5%

Transportation: +3.9%

Shelter: +3.8% — Charlie Bilello (@charliebilello) December 10, 2021

Duidelijk, maar zie het nog goed liggende Big Tech en de chippers maar. Het is niet zo, of het is nog te vroeg, om te spreken van een draai in de markt is van technologie naar waarde. Dat zou goed kunnen en is misschien wel logisch gezien het inflatieverhaal. Een inflatie-renteverhaal is het nog niet.

Ik zie waarde-aandelen nog niet duidelijk outperformen, de rentes zakken nog gewoon (economische vraagtekens?) en de dollar trekt ook niet meer verder aan, ondanks een verkrappende Fed en nog altijd verruimende ECB. Nee, het is mij niet duidelijk welke kant Mr. Market uit denkt en waar hij naar toe wil.

Eén ding is misschien wel duidelijk met die dalende kleine tech zeg maar en dan kijk ik ook met een schuin oog naar crypto dat het (even?) lastig heeft: waanzin, kolder en gooi & smijtwerk zijn uit de markt aan het verdwijnen. Verdere conclusies durf ik nog niet te trekken, maar feel free in de comments.

Haha, echt waar. Ik heb dit nog niet opgeschreven, of Mr. Market lacht mij al uit met deze twee berichten. Want hier is CM.com tussen de schuifdeuren:

En SPAC Dutch Star Company II heeft een opnamekandidaat:

Oh ja, hier is de CBOE VIX Index, de volatiliteit staat precies op 20. Ofwel, ook vandaag kan het intradag weer bewegen.



Wat een druilerige opening, we willen wel met een acht op het bord 2022 in, AEX. Toch?



De rentes op nul:

Veel plezier en succes vandaag.