Komt er een eindejaarsrally of niet?

Goedemorgen,



dat het haloween effect, een uit Amerika overgenomen vreemd verschijnsel, invloed zou hebben op de beurzen ontgaat mij, de wereld is af en toe al griezelig genoeg en liever kijk ik met een nuchtere blik naar de toekomst.



We staan aan de vooravond van drastische veranderingen in onze westerse stijl van leven die onze planeet uitput en dan kan haloween weer de zoveelste afleiding zijn om maar de andere kant op te kijken naar de problemen die voor ons liggen.

Het wordt tijd dat de ogen opengaan en wij gezamenlijk oplossingen zoeken en actie ondernemen en ons afvragen wat onze footprint is die we achterlaten.