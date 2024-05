CVC te spreken over gang van zaken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CVC heeft in de eerste kwartaalupdate na de beursgang van 26 april laten weten te rekenen op een aanhoudende groei gedurende 2024. Dit maakte de private-equityfirma woensdagochtend bekend. "Hoewel we nog steeds te maken hebben met een complexe macro-omgeving, zijn we tevreden met de veerkrachtige prestaties van onze fondsen […] Bovendien beginnen we een stijging te zien in investeringsactiviteit", aldus CEO Rob Lucas in een toelichting. De activa onder beheer waarover CVC een vergoeding kan rekenen, steeg met 47 procent op jaarbasis, van 95,1 miljard euro in het eerste kwartaal van 2023 naar 139,3 miljard euro afgelopen kwartaal. Outlook CVC verwacht dat gedurende 2024 en 2025 de investeringsactiviteiten zullen blijven normaliseren. De fondsenwerving blijft het goed doen, bleek woensdag, met de succesvolle afsluiting van het fonds Asia VI voor 6,8 miljard dollar, wat 50 procent meer is dan de voorganger van dit fonds. Bron: ABM Financial News

